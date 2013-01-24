Самостоятельная стрижка

Представляем первую машинку для самостоятельной стрижки волос. Самостоятельная стрижка возможна благодаря поворачивающейся на 180° шарнирной головке и конструкции, повторяющей контуры головы. Можно с легкостью стричь даже на труднодоступных участках. Самостоятельная стрижка еще никогда не была такой простой! Узнать обо всех преимуществах