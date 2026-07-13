Добрий день, Володимире! Цей електростанок має швидкий ріжучий блок, що робить 6000 рухів на хвилину для комфортного догляду за тілом. Для Вашого комфорту OneBlade не бриє так близько до шкіри, як традиційний станок, що забезпечує гоління без подразнення шкіри. Лезо має посилений захист: заокруглені кінці та торці леза, додаткова рельєфна пластина; це забезпечує безпечне бриття навіть на чутливих ділянках. Двостороннє лезо бриє в обох напрямках, що дозволяє впевнено та без зусиль досягати бажаних результатів у найважчих для гоління ділянках. Крім того, двостороннє лезо легко створює чіткі контури чи додаткові штрихи. Індивідуальні результати гоління можуть відрізнятися залежно від способу гоління. При користуванні електростанком важливо дотримуватися інструкції із користування. Перед користуванням приладом переконайтеся, будь ласка, що прилад заряджено. Якщо прилад розрядився та вимкнувся, то щоб забезпечити до 30 хвилин автономної безперервної роботи заряджайте електростанок продовж 8 годин. Цього достатньо для декількох користувань. Перед бриттям підготуйте волосся на тілі. Якщо волосся на тілі довге та щільне, то підрівняйте його перед бриттям за допомогою насадки-гребінця, коли волосся сухе та чисте. Мокре волосся може бути менш слухняним. Переконайтеся, що насадка має повний контакт зі шкірою й не утримується під кутом. Робіть дуже повільні, плавні, стійкі рухи за допомогою OneBlade завжди проти росту волосся легко притискаючи. Переміщайте бритву назад і вперед, щоб захоплювати волосся. Згідно з анатомією тіла все волосся росте в різних напрямках. Для кращого результату підрівнювання прилад потрібно повертати. У ділянках де шкіра найбільш зморшкувата, тонка та м'яка, дуже важливо добре відкривати ділянку, розправити шкіру пальцями вільної руки й притримувати її якомога щільніше. Це забезпечить гладку поверхню, по якій ковзатиме лезо, що дасть кращі результати гоління та зменшить ризик порізів. Прикладайте лезо тільки на повністю натягнуту шкіру. Для тривалої служби лез та гарних результатів важливо виконувати регулярне очищення лез. Під час сухого гоління та при підрівнюванні волосся на тілі кожні 2-3 рухи здмухуйте або струшуйте волосся із леза та насадки, проте ніколи не стукотіть приладом о край раковини. Для ретельного очищення увімкніть прилад та ополіскуйте лезо під теплою проточною водою. Після кожного користування ополіскуйте леза та насадки окремо від приладу декілька разів до усунення залишків волосся. До наступного гоління дайте повністю висохнути всім деталям. Замінюйте лезо кожні 4 місяці. Запатентовані роз'єми Philips мають унікальну конструкцію, яка спрямована на безпечне заряджання та надійну роботу приладів навіть у вологих умовах. У разі втрати або пошкодження шнура USB-A, для отримання детальної консультації з питань, що пов’язані з придбанням аксесуарів, будь ласка, зверніться до команди підтримки споживачів компанії Philips: 0 800 50-06-97 (понеділок-п’ятниця з 9:00 до 17:00), або напишіть нам у приватні повідомлення через сторінку Philips Ukraine у Facebook або Instagram у години роботи з 9:00 до 23:20, у будні та 10:00 до 22:00 у вихідні. Будемо раді допомогти!