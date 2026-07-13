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QP1924/20
Этот продукт
OneBlade
Интимные зоны
1 399,00 ₴
OneBlade
Лезвие SkinProtect, 2 шт.
1 199,00 ₴
1399,00 ₴
1399,00 ₴
Простое бритье в интимных зонах без раздражения кожи
Лезвие SkinProtect, 1 шт.
1 гребень для подравнивания
100%-ая водонепроницаемость
Аккумулятор, влажное и сухое бритье
Лезвие SkinProtect дополнительно защищает от раздражения чувствительную кожу в подмышках и интимных зонах.
Теперь вы сможете оценить все преимущества нашей знаменитой технологии OneBlade при удалении волос любой длины в области подмышек и интимных зонах. Режущий элемент срезает волоски со скоростью 100 движений в секунду, а скругленные кончики лезвий, а также закругленные края и перемычка защитной насадки защищают чувствительную кожу.
Хотите оставить немного волос? Подстригите волосы в области подмышек и в интимных зонах так, как вам хочется. Просто установите съемный гребень для подравнивания 3 мм.
3.7
из 5
15
Отзывы
Eldving
13/07/2026
Україна
Проверенный покупатель
Безпечність в зручному форматі!
Безпечний, зручний, ефективний. Нічого зайвого. Раджу спробувати.
Плюсы
Зручність, безпечність, ефективність
Минусы
Немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон
Date of Use 2026-06-28
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон
Date of Use 2026-06-28
Nastasia_2026
11/07/2026
Україна
Все чудово!
Це ідеальна заміна звичайній бритві. Прибирає навіть довге волосся за 3-5 хвилин. Жодного дискомфорту чи порізів. Я в захваті
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон
Date of Use 2026-07-11
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон
Date of Use 2026-07-11
Marji4ka
11/07/2026
Україна
Проверенный покупатель
Зручно,швидко, але такого гладкого ефекту як тільки, що після звичайного станка не буде. Для мене головне, що без подразнення
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон
Date of Use 2026-06-24
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон
Date of Use 2026-06-24
За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р.
Для лучших ощущений от бритья. На основе 2 полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.