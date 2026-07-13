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Все серии

  • Простое бритье в интимных зонах без раздражения кожи
  • Простое бритье в интимных зонах без раздражения кожи
  • Простое бритье в интимных зонах без раздражения кожи
  • Простое бритье в интимных зонах без раздражения кожи
  • Простое бритье в интимных зонах без раздражения кожи
  • Простое бритье в интимных зонах без раздражения кожи
  • Простое бритье в интимных зонах без раздражения кожи
  • Простое бритье в интимных зонах без раздражения кожи
  • Простое бритье в интимных зонах без раздражения кожи
  • Простое бритье в интимных зонах без раздражения кожи
  • Простое бритье в интимных зонах без раздражения кожи
  • Простое бритье в интимных зонах без раздражения кожи

-25% на лезвие OneBlade

OneBladeИнтимные зоны

QP1924/20

3.7
| (15) Отзывы
Простое бритье в интимных зонах без раздражения кожи
Лезвие SkinProtect дополнительно защищает от раздражения чувствительную кожу в подмышках и интимных зонах.
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Philips OneBlade – выбор №11

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Этот продукт

OneBlade Интимные зоны

OneBlade
Интимные зоны

1 399,00 ₴

  • OneBlade

    OneBlade
    Лезвие SkinProtect, 2 шт.

    1 199,00 ₴

1399,00 ₴

1399,00 ₴

Бритье и подравнивание с дополнительной защитой кожи

Простое бритье в интимных зонах без раздражения кожи

  • Простое бритье в интимных зонах без раздражения кожи

  • Лезвие SkinProtect, 1 шт.

  • 1 гребень для подравнивания

  • 100%-ая водонепроницаемость

  • Аккумулятор, влажное и сухое бритье

Защита чувствительных участков

Защита чувствительных участков

Лезвие SkinProtect дополнительно защищает от раздражения чувствительную кожу в подмышках и интимных зонах.

Бритье и подравнивание в двух направлениях, полностью водонепроницаемая конструкция, зарядка через USB-A

Бритье и подравнивание в двух направлениях, полностью водонепроницаемая конструкция, зарядка через USB-A

Теперь вы сможете оценить все преимущества нашей знаменитой технологии OneBlade при удалении волос любой длины в области подмышек и интимных зонах. Режущий элемент срезает волоски со скоростью 100 движений в секунду, а скругленные кончики лезвий, а также закругленные края и перемычка защитной насадки защищают чувствительную кожу.

Съемный гребень 3 мм для удобного подравнивания волос

Съемный гребень 3 мм для удобного подравнивания волос

Хотите оставить немного волос? Подстригите волосы в области подмышек и в интимных зонах так, как вам хочется. Просто установите съемный гребень для подравнивания 3 мм.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

    Кабель USB

    CP1788/01
    • Совместим только с устройствами с зарядкой через USB
    • Черный
    • Длина шнура: 92 см
    • 2-контактный

Отзывы

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3.7

из 5

15

Отзывы

4

13/07/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Безпечність в зручному форматі!

Безпечний, зручний, ефективний. Нічого зайвого. Раджу спробувати.

Плюсы

Зручність, безпечність, ефективність

Минусы

Немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон

Date of Use 2026-06-28

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон

Date of Use 2026-06-28

11/07/2026

Україна

Україна

Все чудово!

Це ідеальна заміна звичайній бритві. Прибирає навіть довге волосся за 3-5 хвилин. Жодного дискомфорту чи порізів. Я в захваті

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон

Date of Use 2026-07-11

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон

Date of Use 2026-07-11

11/07/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Зручно,швидко, але такого гладкого ефекту як тільки, що після звичайного станка не буде. Для мене головне, що без подразнення

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон

Date of Use 2026-06-24

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електростанок Philips OneBlade Intimate QP1924/22 Для інтимних зон

Date of Use 2026-06-24

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      Примечания

      1. За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р. 

      1. Для лучших ощущений от бритья. На основе 2 полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.