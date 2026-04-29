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OneBlade: подравнивание/контуры/бритье
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QP1924/20
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Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)
Руководство пользователя
Все (5)
Сухое и влажное бритье с помощью Philips OneBlade
Номер модели и серийный номер на стайлере Philips
Можно ли использовать стайлеры и продукты для ухода Philips за границей?
Каким образом можно заряжать изделия Philips через USB?
Почему в комплекте поставки нет адаптера питания?
Кабель USB
OneBlade не обеспечивает достаточно гладкое бритье
Philips OneBlade не работает
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