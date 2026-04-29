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OneBladeИнтимные зоны

QP1924/20

OneBlade Интимные зоны

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Инструкции и документация

Заявление о соответствии требованиям Великобритании - English (US)

  • PDF файл, 45.2 kB
  • 27 May 2026

Руководство пользователя

  • PDF файл, 1.9 MB
  • 27 August 2025

Ответы на часто задаваемые вопросы

Запасные части и аксессуары

    Кабель USB

    CP1788/01
    • Совместим только с устройствами с зарядкой через USB
    • Черный
    • Длина шнура: 92 см
    • 2-контактный

Устранение неисправностей

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