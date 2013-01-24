Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Триммер-стайлер-бритва Philips OneBlade — это новый революционный гибридный стайлер для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Триммер-стайлер-бритва Philips OneBlade — это новый революционный гибридный стайлер для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах
Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Триммер-стайлер-бритва Philips OneBlade — это новый революционный гибридный стайлер для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Триммер-стайлер-бритва Philips OneBlade — это новый революционный гибридный стайлер для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах
Триммер-стайлер-бритва Philips OneBlade оснащен уникальной технологией для стайлинга щетины или бороды, а также для подравнивания волос на теле. С помощью этого устройства можно подравнивать, создавать контуры и брить волоски любой длины. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Быстро двигающийся режущий блок, который совершает 200 движений в секунду, эффективно сбривает даже длинные волоски.
Подравнивайте бороду и создавайте стильную щетину с помощью одного из трех прилагаемых гребней для щетины: гребень 1 мм для эффекта легкой небритости, 3 мм для более небрежного стиля и 5 мм для длинной щетины.
Создавайте идеальные контуры с помощью двустороннего лезвия. Для дополнительного удобства и лучшего обзора устройство можно перемещать в любом направлении. Создайте свой стиль за секунды!
Система OneBlade не раздражает кожу даже при бритье против роста волосков, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже.
Триммер-стайлер-бритва Philips OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает качественное и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках лица.
Триммер-стайлер-бритва Philips OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает легкое и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках. Двустороннее лезвие можно перемещать в любом направлении, поэтому вы легко создадите четкие контуры и ровные линии.
Установите один из съемных гребней для подравнивания щетины до нужной длины.
Прочные и долговечные лезвия необходимо заменять лишь раз в 4 месяца*. Заменить лезвия очень легко.
Триммер-стайлер-бритва Philips OneBlade водонепроницаем, поэтому его очень легко очищать — достаточно сполоснуть водой под краном. Вы также можете выбирать любой способ бритья — на сухую или на влажную кожу, с пеной или без.
Аккумулятор обеспечивает 45 минут работы после 8 часов зарядки.
Подравнивание и бритье
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Удобство использования
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Питание
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QP210/50