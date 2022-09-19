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Больше не доступен
QP2824/20
Подравнивает, делает контуры и бреет
Оригинальное лезвие
Регулируемый гребень «5 в 1»
Система OneBlade не раздражает кожу на лице или теле даже при бритье против роста волос, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже как традиционные лезвия. В комплект входит два лезвия — для лица и для тела.
Philips OneBlade оснащен уникальной технологией для бритья щетины любой длины. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Быстро двигающийся режущий блок, который совершает 12000 движений в минуту, эффективно сбривает даже длинные волоски.
Уникальная открытая конструкция гребня для эффективного подравнивания без засорения и нарушения ежедневной процедуры, даже для длинных и густых волос.
4.2
из 5
59
Отзывы
Psivan
19/09/2022
Україна
Отличная штука
Впервые за 56 лет жизни отказался от классического станка. Брал для тела. Очень понравилось и мне и жене)))
Плюсы
Удобный и компактный. Легко поддерживать бороду в отличном состоянии.
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade QP2620/20 Электростанок для лица и тела
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про OneBlade QP2620/20 Электростанок для лица и тела
17/01/2026
Україна
Проверенный покупатель
Як бути заодоволенним?
Це найкраща покупка за декілька років! До нестями задоволен!
Этот отзыв про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2834/23 Для обличчя та тіла
Этот отзыв про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2834/23 Для обличчя та тіла
Vali_18
22/12/2025
Україна
Дуже рекомендую, все сподобалося і дуже підходить для чутливої шкіри
Этот отзыв про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2834/23 Для обличчя та тіла
Этот отзыв про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2834/23 Для обличчя та тіла
За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р.
Для лучших ощущений от бритья. На основе 2 полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.