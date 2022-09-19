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Все серии

  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

Больше не доступен

OneBladeFace + Body

QP2824/20

4.2
| (59) Отзывы
Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все.
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Philips OneBlade – выбор №11

Сбривает щетину, не повреждая кожу

Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

  • Подравнивает, делает контуры и бреет

  • Оригинальное лезвие

  • Регулируемый гребень «5 в 1»

Брейте щетину

Брейте щетину

Система OneBlade не раздражает кожу на лице или теле даже при бритье против роста волос, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже как традиционные лезвия. В комплект входит два лезвия — для лица и для тела.

Уникальная технология OneBlade

Уникальная технология OneBlade

Philips OneBlade оснащен уникальной технологией для бритья щетины любой длины. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Быстро двигающийся режущий блок, который совершает 12000 движений в минуту, эффективно сбривает даже длинные волоски.

Регулируемый гребень «5 в 1»

Регулируемый гребень «5 в 1»

Уникальная открытая конструкция гребня для эффективного подравнивания без засорения и нарушения ежедневной процедуры, даже для длинных и густых волос.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.2

из 5

59

Отзывы

19/09/2022

Україна

Україна

Отличная штука

Впервые за 56 лет жизни отказался от классического станка. Брал для тела. Очень понравилось и мне и жене)))

Плюсы

Удобный и компактный. Легко поддерживать бороду в отличном состоянии.

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade QP2620/20 Электростанок для лица и тела

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про OneBlade QP2620/20 Электростанок для лица и тела

17/01/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Як бути заодоволенним?

Це найкраща покупка за декілька років! До нестями задоволен!

Этот отзыв про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2834/23 Для обличчя та тіла

Этот отзыв про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2834/23 Для обличчя та тіла

22/12/2025

Україна

Україна

Дуже рекомендую, все сподобалося і дуже підходить для чутливої шкіри

Этот отзыв про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2834/23 Для обличчя та тіла

Этот отзыв про Електростанок Philips OneBlade 360 QP2834/23 Для обличчя та тіла

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      Примечания

      1. За результатом онлайн-опитуванням третьою стороною 14013 чоловіків-користувачів електронних приладів для грумінгу, 2023 р. 

      1. Для лучших ощущений от бритья. На основе 2 полных сеансов бритья в неделю. Фактические данные могут отличаться.