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OneBlade: подравнивание/контуры/бритье
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OneBlade Face + Body
Больше не доступен
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QP2824/20
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3000.103.1018.1
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Руководство пользователя - English (US)
Все (9)
Как определить окончание зарядки Philips OneBlade?
Использование OneBlade при подключении к электросети
Как очищать устройство Philips OneBlade?
Номер модели и серийный номер на стайлере Philips
Можно ли использовать стайлеры и продукты для ухода Philips за границей?
Кабель USB
OneBlade 360, OneBlade Pro Регулируемый гребень для бороды 1–5 мм
OneBlade не обеспечивает достаточно гладкое бритье
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