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Больше не доступен
Лезвия ComfortTech
Подвижные головки 360°
Улучшенный дисплей
Высокоточный триммер SmartClick
Система стальных самозатачивающихся лезвий создана для эффективного и чистого бритья с оптимальным комфортом для кожи. Острые лезвия срезают волоски у самого основания, а круглые края бритвенных головок защищают кожу.
Подвижные головки поворачиваются на 360°, полностью следуя контурам вашего лица, благодаря чему достигается оптимальный контакт с кожей для чистого и комфортного бритья.
Эта бритва очень эргономична, поэтому каждое ваше движение будет привычным и естественным. Новая эргономичная ручка с нескользящим прорезиненным покрытием обеспечит комфортное бритье даже в душе.
4.7
из 5
18
Отзывы
88%
рекомендуют этот продукт
Макс 77
15/04/2024
Україна
Часть акции
Проверенный покупатель
Чудовий прилад!Задоволені якістю
Дякую!!!Дуже вдячні за вчасно доставлений товар і за його якість!!!
Плюсы
Так
Этот отзыв про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління
Этот отзыв про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління
Service 123
10/07/2023
Україна
Часть акции
Чудесный работает отлично, подстраивается под все
Работает супер, можно мыть под водой, удобный, просто отличный
Плюсы
Никаких раздражений, хорошо подстраивается под тип кожи, можно брать с собой в путешествия, можно мыть под водой
Минусы
Пока таких не нашёл
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління
vvvІннаvvv
10/07/2023
Україна
Часть акции
Легке, ретельне та комфортне гоління
Подарувала чоловіку цю бритву дуже крута , гнучкі головки обертаються на 360° для повторення контурів обличчя. Голить гладенько , тепер не має не яких порізів як від станка ,є тример , працює 50 хв . Вологостійка, можно навіть в душі голитися. 2 роки гарантії, а при реєстрації на сайті Філіпс , ми отримали ще 1 рік додаткової гарантії .
Плюсы
Якісна і надійна , за свої гроші , те що треба
Минусы
Не має
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.