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    Shaver series 5000

    Электробритва для сухого и влажного бритья

    S5466/17
    Общая оценка / 5
    • Простое бритье, гладкость и комфорт Простое бритье, гладкость и комфорт Простое бритье, гладкость и комфорт
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      Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

      S5466/17
      Общая оценка / 5

      Простое бритье, гладкость и комфорт

      Бритва Philips серии 5000 сделает ваше утреннее бритье комфортным. Эта бритва удобна в использовании благодаря подвижной головке и эргономичной ручке. Открытие одним касанием позволяет очистить ее за несколько секунд. Подходит для влажного и сухого бритья Узнать обо всех преимуществах

      Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

      Простое бритье, гладкость и комфорт

      Бритва Philips серии 5000 сделает ваше утреннее бритье комфортным. Эта бритва удобна в использовании благодаря подвижной головке и эргономичной ручке. Открытие одним касанием позволяет очистить ее за несколько секунд. Подходит для влажного и сухого бритья Узнать обо всех преимуществах

      Простое бритье, гладкость и комфорт

      Бритва Philips серии 5000 сделает ваше утреннее бритье комфортным. Эта бритва удобна в использовании благодаря подвижной головке и эргономичной ручке. Открытие одним касанием позволяет очистить ее за несколько секунд. Подходит для влажного и сухого бритья Узнать обо всех преимуществах

      Shaver series 5000 Электробритва для сухого и влажного бритья

      Простое бритье, гладкость и комфорт

      Бритва Philips серии 5000 сделает ваше утреннее бритье комфортным. Эта бритва удобна в использовании благодаря подвижной головке и эргономичной ручке. Открытие одним касанием позволяет очистить ее за несколько секунд. Подходит для влажного и сухого бритья Узнать обо всех преимуществах

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        Shaver series 5000

        Shaver series 5000

        Электробритва для сухого и влажного бритья

        Итого:

        Простое бритье, гладкость и комфорт

        • Лезвия ComfortTech
        • Подвижные головки 360°
        • Улучшенный дисплей
        • Высокоточный триммер SmartClick
        Эффективное и чистое бритье с оптимальным комфортом для кожи

        Эффективное и чистое бритье с оптимальным комфортом для кожи

        Самозатачивающиеся лезвия обеспечивают эффективное и чистое бритье с оптимальным комфортом для кожи. Закругленные края бритвенной головки защищают кожу от прямого контакта с лезвиями, которые аккуратно сбривают волоски у самого основания кожи

        Поддерживают контакт с кожей для комфортного и гладкого бритья

        Поддерживают контакт с кожей для комфортного и гладкого бритья

        Полностью подвижные головки вращаются на 360°, полностью следуя контурам вашего лица, благодаря чему достигается оптимальный контакт с кожей для тщательного и комфортного бритья.

        Эргономичная нескользящая прорезиненная ручка

        Эргономичная нескользящая прорезиненная ручка

        Улучшенная эргономичная ручка из нескользящей резины обеспечивает удобство бритья даже при использовании в душе.

        Полная зарядка за 1 час и быстрая зарядка за 5 минут

        Полная зарядка за 1 час и быстрая зарядка за 5 минут

        Полная зарядка бритвы всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору. Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут и заряда аккумулятора хватит на один полный сеанс бритья.

        До 50 минут беспроводного бритья без подзарядки

        До 50 минут беспроводного бритья без подзарядки

        До 50 минут автономной работы за одну полную зарядку устройства.

        Открытие одним касанием для простой очистки

        Открытие одним касанием для простой очистки

        Простая очистка бритвы. Нажмите на кнопку, откройте бритвенную головку и промойте водой.

        Насадка-триммер для точного подравнивания

        Насадка-триммер для точного подравнивания

        Чтобы завершить образ, используйте безопасную для кожи насадку-триммер. Она идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

        Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе

        Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе

        Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.

        Светодиодный дисплей с интуитивной навигацией

        Светодиодный дисплей с интуитивной навигацией

        На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности бритвы: трехуровневый цифровой индикатор аккумулятора (%), индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки.

        Технические характеристики

        • Аксессуары

          Высокоточный триммер
          Да
          Защитная каппа
          Да

        • Удобство использования

          Очистка
          • Можно промывать под водой
          • Открытие одним касанием
          Дисплей
          • Индикатор заряда аккумулятора
          • Светодиодный дисплей
          • Дорожная блокировка
          Сухое и влажное бритье
          Влажное и сухое бритье

        • Питание

          Зарядка
          • Быстрая зарядка в течение 5 минут
          • 1 час для полной зарядки
          Автопереключение напряжения
          100–240 В
          Тип аккумулятора
          Литий-ионный
          Максимальное энергопотребление
          9  Вт
          Время работы
          50 минут
          Энергопотребление в режиме ожидания
          0,04  Вт

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да
          Сменная головка SH30
          Заменяйте каждые 2 года моделью SH30

        • Дизайн

          Ручка
          Прорезиненная рукоятка
          Цвет
          Синий
          Бритвенные головки
          Округлой формы

        • Качество бритья

          Повторение контуров
          Подвижные головки 360-D
          Бритвенная система
          Лезвия ComfortTech

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