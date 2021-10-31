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Простое бритье, гладкость и комфорт
Бритва Philips серии 5000 сделает ваше утреннее бритье комфортным. Эта бритва удобна в использовании благодаря подвижной головке и эргономичной ручке. Открытие одним касанием позволяет очистить ее за несколько секунд. Подходит для влажного и сухого бритья Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое бритье, гладкость и комфорт
Бритва Philips серии 5000 сделает ваше утреннее бритье комфортным. Эта бритва удобна в использовании благодаря подвижной головке и эргономичной ручке. Открытие одним касанием позволяет очистить ее за несколько секунд. Подходит для влажного и сухого бритья Узнать обо всех преимуществах
Простое бритье, гладкость и комфорт
Бритва Philips серии 5000 сделает ваше утреннее бритье комфортным. Эта бритва удобна в использовании благодаря подвижной головке и эргономичной ручке. Открытие одним касанием позволяет очистить ее за несколько секунд. Подходит для влажного и сухого бритья Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое бритье, гладкость и комфорт
Бритва Philips серии 5000 сделает ваше утреннее бритье комфортным. Эта бритва удобна в использовании благодаря подвижной головке и эргономичной ручке. Открытие одним касанием позволяет очистить ее за несколько секунд. Подходит для влажного и сухого бритья Узнать обо всех преимуществах
Электробритва для сухого и влажного бритья
Итого:
Самозатачивающиеся лезвия обеспечивают эффективное и чистое бритье с оптимальным комфортом для кожи. Закругленные края бритвенной головки защищают кожу от прямого контакта с лезвиями, которые аккуратно сбривают волоски у самого основания кожи
Полностью подвижные головки вращаются на 360°, полностью следуя контурам вашего лица, благодаря чему достигается оптимальный контакт с кожей для тщательного и комфортного бритья.
Улучшенная эргономичная ручка из нескользящей резины обеспечивает удобство бритья даже при использовании в душе.
Полная зарядка бритвы всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору. Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут и заряда аккумулятора хватит на один полный сеанс бритья.
До 50 минут автономной работы за одну полную зарядку устройства.
Простая очистка бритвы. Нажмите на кнопку, откройте бритвенную головку и промойте водой.
Чтобы завершить образ, используйте безопасную для кожи насадку-триммер. Она идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.
Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.
На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности бритвы: трехуровневый цифровой индикатор аккумулятора (%), индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки.
Аксессуары
Удобство использования
Питание
Обслуживание
Дизайн
Качество бритья