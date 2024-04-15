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  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт
  • Быстрое бритье, гладкость и комфорт

Больше не доступен

Shaver series 5000Электробритва для сухого и влажного бритья

S5466/17

4.7
| (18) Отзывы | 88% рекомендуют этот продукт
Быстрое бритье, гладкость и комфорт
Philips Shaver Series 5000 brings comfort to your morning routine. The shaver is intuitive to use thanks to the fully flexible head and its ergonomic grip. With One-touch open, it can be easily cleaned in a few seconds.
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Производитель электробритв №1 в мире1

Быстрое бритье, гладкость и комфорт

  • Лезвия ComfortTech

  • Подвижные головки 360°

  • Улучшенный дисплей

  • Высокоточный триммер SmartClick

Эффективное и чистое бритье с оптимальным комфортом для кожи

Эффективное и чистое бритье с оптимальным комфортом для кожи

Система стальных самозатачивающихся лезвий создана для эффективного и чистого бритья с оптимальным комфортом для кожи. Острые лезвия срезают волоски у самого основания, а круглые края бритвенных головок защищают кожу.

Поддерживает оптимальный контакт с кожей для чистого и комфортного бритья

Поддерживает оптимальный контакт с кожей для чистого и комфортного бритья

Подвижные головки поворачиваются на 360°, полностью следуя контурам вашего лица, благодаря чему достигается оптимальный контакт с кожей для чистого и комфортного бритья.

Эргономичная нескользящая прорезиненная ручка

Эргономичная нескользящая прорезиненная ручка

Эта бритва очень эргономична, поэтому каждое ваше движение будет привычным и естественным. Новая эргономичная ручка с нескользящим прорезиненным покрытием обеспечит комфортное бритье даже в душе.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.7

из 5

18

Отзывы

88%

рекомендуют этот продукт

4
1

15/04/2024

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Чудовий прилад!Задоволені якістю

Дякую!!!Дуже вдячні за вчасно доставлений товар і за його якість!!!

Плюсы

Так

Этот отзыв про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління

Этот отзыв про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління

10/07/2023

Україна

Україна

Чудесный работает отлично, подстраивается под все

Работает супер, можно мыть под водой, удобный, просто отличный

Плюсы

Никаких раздражений, хорошо подстраивается под тип кожи, можно брать с собой в путешествия, можно мыть под водой

Минусы

Пока таких не нашёл

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління

10/07/2023

Україна

Україна

Легке, ретельне та комфортне гоління

Подарувала чоловіку цю бритву дуже крута , гнучкі головки обертаються на 360° для повторення контурів обличчя. Голить гладенько , тепер не має не яких порізів як від станка ,є тример , працює 50 хв . Вологостійка, можно навіть в душі голитися. 2 роки гарантії, а при реєстрації на сайті Філіпс , ми отримали ще 1 рік додаткової гарантії .

Плюсы

Якісна і надійна , за свої гроші , те що треба

Минусы

Не має

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва серії 5000 S5466/17 Для вологого та сухого гоління

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 