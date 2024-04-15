Подарувала чоловіку цю бритву дуже крута , гнучкі головки обертаються на 360° для повторення контурів обличчя. Голить гладенько , тепер не має не яких порізів як від станка ,є тример , працює 50 хв . Вологостійка, можно навіть в душі голитися. 2 роки гарантії, а при реєстрації на сайті Філіпс , ми отримали ще 1 рік додаткової гарантії .