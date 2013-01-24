Одно устройство — любой образ
Это устройство "2 в 1" поможет вам решить сразу две задачи: гладкое бритье и уход за телом. В комплект входят две насадки: для бритья и ухода за телом. Просто выберите и установите нужную насадку. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Одно устройство — любой образ
Это устройство "2 в 1" поможет вам решить сразу две задачи: гладкое бритье и уход за телом. В комплект входят две насадки: для бритья и ухода за телом. Просто выберите и установите нужную насадку. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря системе насадок SmartClick систему Click&Style можно легко превратить в бритву или триммер для тела. Для завершения образа просто установите нужную насадку на ручку.
Чтобы воспользоваться бритвой или триммером для тела, просто установите нужную насадку на ручку. По окончании работы снимите насадку. Для гладкого бритья волос на лице используйте бритву. Хотите выглядеть безупречно? Тогда триммер для тела станет для вас идеальным решением. Одно устройство — любой образ.
Удобное сухое бритье или комфортное влажное бритье с кремом
Двойная вращающаяся бритвенная насадка обеспечивает комфортное и чистое бритье без порезов и раздражения. Бритвенные головки двигаются в трех направлениях, повторяя контуры лица.
Закругленные гребни и запатентованные закругленные кончики предотвращают раздражение кожи, обеспечивая бережный уход на любых участках тела.
Комфортное бритье и подравнивание волос на любых участках тела. Возможность использования в душе.
До 40 минут автономной работы после всего 1 часа зарядки.
Индикатор заряда показывает состояние аккумулятора: разряжен, заряжается или полностью заряжен.
На все бритвы во всех странах распространяется 2-летняя гарантия. Приборы поддерживают напряжения разных стандартов. Долговечные лезвия необходимо менять лишь раз в 2 года.
Качество бритья
Аксессуары
Удобство использования
Дизайн
Питание
Обслуживание