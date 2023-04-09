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S1141/00
S1142/00
S3144/00
S3242/12
S3341/13
X3002/00
X3003/00
X3051/00
Лезвия PowerCut
Для серий S1000, S2000, S3000
Для серии S5000 скругленной формы
27 самозатачивающихся лезвий одинаково сбривают все волоски прямо по уровню кожи для равномерного результата каждый сеанс. Наши самозатачивающиеся лезвия прослужат вам как новые в течение 2 лет.
Посмотрите на заднюю сторону ручки вашей бритвы, чтобы убедиться в правильном выборе сменной головки. Нужна помощь? Откройте веб-сайт philips.com/accessories
1. Откройте бритву с помощью кнопки отсоединения. 2. Извлеките удерживающее кольцо, повернув фиксатор против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что головки установлены надлежащим образом. 4. Установите удерживающее кольцо обратно и зафиксируйте его, повернув фиксатор по часовой стрелке. 5. Закройте бритвенную головку до щелчка.
4.9
из 5
43
Отзывы
97%
рекомендуют этот продукт
Alex-ua
09/04/2023
Україна
Хорошая бритва
Хорошо бреет жёсткую щитину, минимально раздражает чувствительную кожу. Бритва Хорошая. Триммер ужасный.
Плюсы
Бритва
Минусы
Триммер
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SH30 SH30/50 Сменные бритвенные головки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SH30 SH30/50 Сменные бритвенные головки
Lary 1
03/07/2026
Україна
Леза доброї якості.
Леза легко змінили. Все добре. Дякуємо за сервіс та швидку доставку.
Этот отзыв про SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки
Date of Use 2026-07-02
Этот отзыв про SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки
Date of Use 2026-07-02
ryan-gosling
23/11/2025
Україна
Достатньо безпечні леза
Підійшло до Philips S3000. Можуть залишати порізи на шкірі з акне, але це відбувається не часто
Плюсы
Безпечні леза
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки
где доступны производства