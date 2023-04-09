КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Ваша бритва снова как новая
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ваша бритва снова как новая
  • Ваша бритва снова как новая

SH30Сменные бритвенные головки

SH30/50

4.9
| (43) Отзывы | 97% рекомендуют этот продукт
Ваша бритва снова как новая
За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным.
Посмотреть все преимущества
Совместимые продукты
Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
Электробритва для сухого бритья

S1141/00

Shaver 1000 Series

Shaver 1000 Series
Электробритва

S1142/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Электробритва для сухого/влажного бритья

S3144/00

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Электробритва для сухого/влажного бритья

S3242/12

Shaver 3000 Series

Shaver 3000 Series
Электробритва для сухого/влажного бритья

S3341/13

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Электробритва для сухого/влажного бритья

X3002/00

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Электробритва для сухого/влажного бритья

X3003/00

Shaver 3000X Series

Shaver 3000X Series
Электробритва для сухого/влажного бритья

X3051/00

Заменять каждые 24 месяца для оптимального состояния бритвы

Ваша бритва снова как новая

  • Лезвия PowerCut

  • Для серий S1000, S2000, S3000

  • Для серии S5000 скругленной формы

Стабильно гладкое бритье

Стабильно гладкое бритье

27 самозатачивающихся лезвий одинаково сбривают все волоски прямо по уровню кожи для равномерного результата каждый сеанс. Наши самозатачивающиеся лезвия прослужат вам как новые в течение 2 лет.

Для бритв серий 1000, 2000, 3000 и 5000 скругленной формы

Для бритв серий 1000, 2000, 3000 и 5000 скругленной формы

Посмотрите на заднюю сторону ручки вашей бритвы, чтобы убедиться в правильном выборе сменной головки. Нужна помощь? Откройте веб-сайт philips.com/accessories

Удобная замена бритвенных головок

Удобная замена бритвенных головок

1. Откройте бритву с помощью кнопки отсоединения. 2. Извлеките удерживающее кольцо, повернув фиксатор против часовой стрелки. 3. Отсоедините старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что головки установлены надлежащим образом. 4. Установите удерживающее кольцо обратно и зафиксируйте его, повернув фиксатор по часовой стрелке. 5. Закройте бритвенную головку до щелчка.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.9

из 5

43

Отзывы

97%

рекомендуют этот продукт

2
1

09/04/2023

Україна

Україна

Хорошая бритва

Хорошо бреет жёсткую щитину, минимально раздражает чувствительную кожу. Бритва Хорошая. Триммер ужасный.

Плюсы

Бритва

Минусы

Триммер

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SH30 SH30/50 Сменные бритвенные головки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SH30 SH30/50 Сменные бритвенные головки

03/07/2026

Україна

Україна

Леза доброї якості.

Леза легко змінили. Все добре. Дякуємо за сервіс та швидку доставку.

Этот отзыв про SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки

Date of Use 2026-07-02

Этот отзыв про SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки

Date of Use 2026-07-02

23/11/2025

Україна

Україна

Достатньо безпечні леза

Підійшло до Philips S3000. Можуть залишати порізи на шкірі з акне, але це відбувається не часто

Плюсы

Безпечні леза

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SH30 SH30/50 Змінні бритвені головки

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. где доступны производства