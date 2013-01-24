Другие продукты в комплекте
- Стайлер для бороды SmartClick
- Триммер для тела SmartClick
Одно устройство — любой образ
Это устройство "3 в 1" поможет вам решить сразу три задачи: гладкое бритье, идеально ровная щетина и уход за телом. В комплект входят три насадки: для бритья, подравнивания и ухода за телом. Просто выберите и установите нужную насадку. Узнать обо всех преимуществах
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Одно устройство — любой образ
Это устройство "3 в 1" поможет вам решить сразу три задачи: гладкое бритье, идеально ровная щетина и уход за телом. В комплект входят три насадки: для бритья, подравнивания и ухода за телом. Просто выберите и установите нужную насадку. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря системе SmartClick систему Click&Style можно легко превратить в бритву, триммер для бороды или триммер для тела. Для создания завершенного образа просто установите нужную насадку.
Чтобы воспользоваться бритвой, триммером для бороды или триммером для тела, просто установите нужную насадку на ручку. По окончании работы снимите насадку. Для гладкого бритья волос на лице используйте бритву. Для создания идеально ровной щетины используйте триммер. Хотите выглядеть безупречно? Тогда триммер для тела станет для вас идеальным решением. Одно устройство — любой образ.
Удобное сухое бритье или комфортное влажное бритье с кремом
Двойная вращающаяся бритвенная насадка обеспечивает комфортное и чистое бритье без порезов и раздражения. Бритвенные головки двигаются в трех направлениях, повторяя контуры лица.
Экспериментируя, вы можете создать любой образ: моделируйте идеально ровную щетину, аккуратную бороду или усы. Для очистки просто промойте насадку под струей воды.
5 установок длины на выбор: от 1 мм для создания идеальной трехдневной щетины до 5 мм для моделирования короткой бороды.
Закругленные гребни и запатентованные закругленные кончики предотвращают раздражение кожи, обеспечивая бережный уход на любых участках тела.
Комфортное бритье и подравнивание волос на любых участках тела. Возможность использования в душе.
До 40 минут автономной работы после всего 1 часа зарядки.
Индикатор заряда показывает состояние аккумулятора: разряжен, заряжается или полностью заряжен.
Качество бритья
Аксессуары
Удобство использования
Дизайн
Питание
Обслуживание