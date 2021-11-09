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Расширенная гарантия 3 года
Позволяет коже малыша дышать
Без бисфенола-А
Комплект из 2 штук, на 80 % состоят из растительных материалов*
0–6 мес.
Отверстия в нагубнике обеспечивают приток воздуха к коже малыша: она остается сухой, что делает использование пустышки максимально комфортным.
Наши ортодонтические соски изготовлены из мягкого силикона, обеспечивающего правильную работу мышц рта, что снижает риск формирования патологического прикуса. Зауженная форма соски позволяет снизить давление между языком и небом. Пустышки Philips Avent ultra были одобрены независимым Фондом здоровья полости рта (Oral Health Foundation). Они на 100 % состоят из пищевого силикона, прочнее и долговечнее резиновых (латексных) аналогов и не содержат бисфенол-А, бисфенол-С, фталаты, ПВХ и полициклические ароматические углеводороды.
Наши бархатистые силиконовые соски имитируют форму материнской груди. Когда мы узнали у родителей, как малыши реагируют на них, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra.
4.8
из 5
157
Отзывы
97%
рекомендуют этот продукт
Kluba1310
09/11/2021
Україна
Супер пустышка.
Нам очень нравится эта пустышка. Малыш в восторге. Первая пустышка, которую мы взяли и попали в точку. Купили также ещё 2 шт других фирм, там малой на отказ от них сразу. А этой всегда рад. Рекомендую.
Плюсы
Удобная, красивый дизайн, малышу подошла.
Минусы
Не заметили.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF344/20 Пустышка ultra air
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF344/20 Пустышка ultra air
Tania26
04/10/2019
Україна
Удобная форма,приятный материал,красивый дизайн
Хочу поделится своим опытом использования пустышки Phillips ultra air. Начну с того,что с самого рождения дочь категорически отказывалась от пустышки (у нас уже целая коллекция насобиралась разных производителей, форм и материалов), любая попытка дать ей соску заканчивалась плачем. Но в 1,5 - 2 месяца дочь активно начала совать в рот пальчики и кулачки, что и побудило меня снова попробовать дать ей пустышку. Как раз в этот момент мне и попала в руки пустышка Phillips ultra air, не знаю совпадение это или нет, но её дочь не выплюнула сразу,минут 10 она не выпускала пустышку изо рта,пытаясь при этом запихнуть в рот ещё и кулачок). Возможно большую роль сыграла шероховатая поверхность, которая напоминает ребенку мамину грудь. Сейчас нам уже 2,5 месяца и на прогулку мы выходим и засыпаем с пустышкой во рту,что значительно облегчило мое существование. В целом, я очень довольна!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF545/10 Пустышка ultra air
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF545/10 Пустышка ultra air
Iriska
01/10/2019
Україна
Магічна пустушка))
До цієї пустушки ми пробували різні пустушки, в тому числі і Phillips Avent Classic, проте жодна нам так і не підійшла. Мій малюк не вмів чи не міг втримати їх у роті, але з цією все інакше, бо з першого дня користування дитинка магічним чином стала самостійно тримати пустушку та смоктати її! Саме завдяки формі та матеріалу нагубника вона максимально зручна для немовлят. Порадувало ширшаве покриття на кінчику соски - пилинки/шерсть не насідають. Однозначно рекомендую для покупки.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF544/10 Пустышка ultra air
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF544/10 Пустышка ultra air
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
Детали из твердого пластика без силиконовой соски (на основании сравнения массы).
На основании результатов тестирования в США среди потребителей (2023 год, 201 участник).
Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2023 г. (201 участник), 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra.
По сравнению с традиционными способами стерилизации пустышек (кипячение).
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.