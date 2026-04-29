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Philips Avent Pacifier ultra air
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Руководство пользователя
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Я видел(а) новости о пустышках и бисфеноле-А (BPA) — как вы проверяете отсутствие бисфенола-А в пустышках Philips Avent?
Пустышки Philips Avent безопасны для ребенка?
Стоит ли следовать рекомендациям по возрасту для пустышек Philips Avent?
Как убрать воду из пустышки Philips Avent?
Чем различаются пустышки Philips Avent?
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