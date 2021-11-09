КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать
  • Позволяет коже малыша дышать

Philips Avent Pacifierultra air

SCF087/02

4.8
| (157) Отзывы | 97% рекомендуют этот продукт
Позволяет коже малыша дышать
Большие вентиляционные отверстия пустышки защитят кожу малыша. 9 из 10 родителей согласны с тем, что пустышки Philips Avent ultra air комфортны для их малыша.** Пустышка всегда успокоит, кто бы ни остался рядом с ребенком. Теперь на 80 % состоит из растительных материалов.*
Посмотреть все преимущества
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Огромные отверстия для комфортного ношения пустышки

Позволяет коже малыша дышать

  • Позволяет коже малыша дышать

  • Ортодонтические, без бисфенола-А

  • Комплект из 2 штук, на 80 % состоят из растительных материалов*

  • 0–6 мес.

Увеличенные отверстия позволяют коже малыша дышать

Увеличенные отверстия позволяют коже малыша дышать

Отверстия в нагубнике обеспечивают приток воздуха к коже малыша: она остается сухой, что делает использование пустышки максимально комфортным.

Ортодонтическая соска разработана для естественного и правильного развития полости рта

Ортодонтическая соска разработана для естественного и правильного развития полости рта

Наши ортодонтические соски изготовлены из мягкого силикона, обеспечивающего правильную работу мышц рта, что снижает риск формирования патологического прикуса. Зауженная форма соски позволяет снизить давление между языком и небом. Пустышки Philips Avent ultra были одобрены независимым Фондом здоровья полости рта (Oral Health Foundation). Они на 100 % состоят из пищевого силикона, прочнее и долговечнее резиновых (латексных) аналогов и не содержат бисфенол-А, бисфенол-С, фталаты, ПВХ и полициклические ароматические углеводороды.

Нравится малышам: в 98 % случаев ребенок хорошо принимает соску***

Нравится малышам: в 98 % случаев ребенок хорошо принимает соску***

Наши бархатистые силиконовые соски имитируют форму материнской груди. Когда мы узнали у родителей, как малыши реагируют на них, в среднем 98 % опрошенных сказали, что ребенок легко принимает пустышки Philips Avent ultra.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

4.8

из 5

157

Отзывы

97%

рекомендуют этот продукт

09/11/2021

Україна

Україна

Супер пустышка.

Нам очень нравится эта пустышка. Малыш в восторге. Первая пустышка, которую мы взяли и попали в точку. Купили также ещё 2 шт других фирм, там малой на отказ от них сразу. А этой всегда рад. Рекомендую.

Плюсы

Удобная, красивый дизайн, малышу подошла.

Минусы

Не заметили.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF344/20 Пустышка ultra air

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF344/20 Пустышка ultra air

04/10/2019

Україна

Україна

Удобная форма,приятный материал,красивый дизайн

Хочу поделится своим опытом использования пустышки Phillips ultra air. Начну с того,что с самого рождения дочь категорически отказывалась от пустышки (у нас уже целая коллекция насобиралась разных производителей, форм и материалов), любая попытка дать ей соску заканчивалась плачем. Но в 1,5 - 2 месяца дочь активно начала совать в рот пальчики и кулачки, что и побудило меня снова попробовать дать ей пустышку. Как раз в этот момент мне и попала в руки пустышка Phillips ultra air, не знаю совпадение это или нет, но её дочь не выплюнула сразу,минут 10 она не выпускала пустышку изо рта,пытаясь при этом запихнуть в рот ещё и кулачок). Возможно большую роль сыграла шероховатая поверхность, которая напоминает ребенку мамину грудь. Сейчас нам уже 2,5 месяца и на прогулку мы выходим и засыпаем с пустышкой во рту,что значительно облегчило мое существование. В целом, я очень довольна!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF545/10 Пустышка ultra air

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF545/10 Пустышка ultra air

01/10/2019

Україна

Україна

Магічна пустушка))

До цієї пустушки ми пробували різні пустушки, в тому числі і Phillips Avent Classic, проте жодна нам так і не підійшла. Мій малюк не вмів чи не міг втримати їх у роті, але з цією все інакше, бо з першого дня користування дитинка магічним чином стала самостійно тримати пустушку та смоктати її! Саме завдяки формі та матеріалу нагубника вона максимально зручна для немовлят. Порадувало ширшаве покриття на кінчику соски - пилинки/шерсть не насідають. Однозначно рекомендую для покупки.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF544/10 Пустышка ultra air

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF544/10 Пустышка ultra air

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.

      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

      1. Детали из твердого пластика без силиконовой соски (на основании сравнения массы).

      2. На основании результатов тестирования в США среди потребителей (2023 год, 201 участник).

      3. Согласно результатам тестов с участием покупателей, проведенных в США в 2023 г. (201 участник), 98 % малышей принимают бархатистую соску Philips Avent, которая используется в пустышках серии ultra.

      4. По сравнению с традиционными способами стерилизации пустышек (кипячение).

      5. В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.