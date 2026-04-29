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Philips Avent Pacifier ultra air
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SCF087/02
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Руководство пользователя
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Я видел(а) новости о пустышках и бисфеноле-А (BPA) — как вы проверяете отсутствие бисфенола-А в пустышках Philips Avent?
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Как отучить малыша от пустышек Philips Avent
Пустышки Philips Avent безопасны для ребенка?
Как убрать воду из пустышки Philips Avent?
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