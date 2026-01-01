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Больше не доступен
SCF099/27
Повторяет очертания лица малыша
Мягкие и гибкие пустышки Philips Avent Soothie Heart огибают область носа малыша для комфортного использования. Цельная конструкция из гибкого медицинского силикона, а также футляр, на 90 % состоящий из растительных материалов.*
Цельная конструкция из силикона
Без бисфенола-А
2 шт. в упаковке
0–6 мес.
Специальный нагубник в форме сердца разработан с учетом очертаний лица вашего малыша. Он удобно огибает область носа ребенка, обеспечивая максимальный комфорт.
Надежная цельная конструкция из гибкого медицинского силикона. Наши эксперты создали ее специально для младенцев возрастом от 0 до 6 месяцев.
Пустышка Soothie имеет симметричную круглую соску, которая повторяет форму рта малыша и поможет уменьшить давление на рот и язык. Пустышки Philips Avent Soothie получили аккредитацию Oral Health Foundation.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
Отзывы
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
На основании сравнения массы.
Все наши пустышки Soothie имеют одинаковую форму соски и цельную конструкцию, а также доступны с разными формами нагубника, включая и экземпляры из американских больниц.
По сравнению с традиционными способами стерилизации пустышек (кипячение).
В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.