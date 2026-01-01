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  • Снимок одного продукта
  • Основная фотография в процессе использования
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Больше не доступен

Philips Avent SoothieSoothie

SCF099/27

Повторяет очертания лица малыша

Мягкие и гибкие пустышки Philips Avent Soothie Heart огибают область носа малыша для комфортного использования. Цельная конструкция из гибкого медицинского силикона, а также футляр, на 90 % состоящий из растительных материалов.*

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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Пустышка из мягкого медицинского силикона

Повторяет очертания лица малыша

  • Цельная конструкция из силикона

  • Без бисфенола-А

  • 2 шт. в упаковке

  • 0–6 мес.

Комфорт для малыша: плавно повторяет контуры лица

Комфорт для малыша: плавно повторяет контуры лица

Специальный нагубник в форме сердца разработан с учетом очертаний лица вашего малыша. Он удобно огибает область носа ребенка, обеспечивая максимальный комфорт.

Цельная конструкция, выполненная из 100-процентного медицинского силикона

Цельная конструкция, выполненная из 100-процентного медицинского силикона

Надежная цельная конструкция из гибкого медицинского силикона. Наши эксперты создали ее специально для младенцев возрастом от 0 до 6 месяцев.

Симметричная круглая соска

Симметричная круглая соска

Пустышка Soothie имеет симметричную круглую соску, которая повторяет форму рта малыша и поможет уменьшить давление на рот и язык. Пустышки Philips Avent Soothie получили аккредитацию Oral Health Foundation.

Технические характеристики

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Примечания

  1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

  1. На основании сравнения массы.

  2. Все наши пустышки Soothie имеют одинаковую форму соски и цельную конструкцию, а также доступны с разными формами нагубника, включая и экземпляры из американских больниц.

  3. По сравнению с традиционными способами стерилизации пустышек (кипячение).

  4. В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.