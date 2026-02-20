Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Поддержка
SCF099/27
Больше не доступен
Я видел(а) новости о пустышках и бисфеноле-А (BPA) — как вы проверяете отсутствие бисфенола-А в пустышках Philips Avent?
Пустышки Philips Avent безопасны для ребенка?
Чем различаются пустышки Philips Avent?
Как проверить пустышку Philips Avent на безопасность использования
Как отучить малыша от пустышек Philips Avent
Стоит ли следовать рекомендациям по возрасту для пустышек Philips Avent?
Как убрать воду из пустышки Philips Avent?
Как долго можно использовать пустышку Philips Avent?