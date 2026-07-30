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Больше не доступен

Philips AventНабор накладок для сбора грудного молока

SCF157/02

Комфорт и защита
Ультрамягкие накладки для сбора грудного молока Philips Avent SCF157/02 помещаются в чашечки бюстгальтера, защищают соски от раздражения и впитывают протекающее грудное молоко.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Совместимые продукты
Пакеты для хранения грудного молока

Пакеты для хранения грудного молока

SCF603/25

Ультракомфортные накладки для сбора молока

Комфорт и защита

  • 2 шт.

Для сбора избытка грудного молока

Накладки для сбора грудного молока Philips Avent (без отверстий) собирают протекающее при кормлении или использовании молокоотсоса грудное молоко.

Пpинocят oблeгчeниe пpи пepeпoлнeнии гpyди молоком

Защита сосков от раздражения

Проветриваемые накладки - обеспечивают защиту сухих или потрескавшихся сосков и ускоряют их выздоровление. Деликатное давление накладок позволяет отцедить избыток молока. Отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 

      1. Этот раздел содержит мнения пользователей о данном продукте. Компания Philips не несет ответственности за содержимое оставленных пользователями в этом разделе комментариев и содержащихся в них технических сведений и рекомендаций, а также не считает их официальной информацией Philips.