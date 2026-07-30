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Больше не доступен
SCF157/02
2 шт.
Накладки для сбора грудного молока Philips Avent (без отверстий) собирают протекающее при кормлении или использовании молокоотсоса грудное молоко.
Проветриваемые накладки - обеспечивают защиту сухих или потрескавшихся сосков и ускоряют их выздоровление. Деликатное давление накладок позволяет отцедить избыток молока. Отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха.
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На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.
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