Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Этот продукт
Пакеты для хранения грудного молока
424,00 ₴
Вкладыши для бюстгальтера
215,00 ₴
424,00 ₴
424,00 ₴
Память
Стерильный
25 пакетов
Надежная герметичная двойная застежка-молния для безопасного хранения грудного молока
Гарантийная пломба свидетельствует о стерильности пакета перед первым использованием и обеспечивает абсолютную гигиеничность
Усиленные боковые швы и двухслойный материал обеспечивают дополнительную надежность хранения ценного грудного молока в морозильной камере или холодильнике
5.0
из 5
21
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Anna2820
09/11/2021
Україна
Очень удобно!
Качество выполнено на высшем уровне, очень удобно если нужно запастить молочком. С первым ребенком такого не было, хорошо что сейчас Аvent помогают мамочкам своими изобретениями
Плюсы
Все нравится
Минусы
Нет
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF603/25 Пакеты для хранения грудного молока
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF603/25 Пакеты для хранения грудного молока
obana
27/08/2017
Україна
Выручают, когда маме нужно отлучиться
Удобные расходники для хранения маминого молочка, Компактные - занимают совсем не много места в морозилке, есть специально разграфлённое место для маркировки даты, удобный и прочный замочек, немного отличается линейка от действительности, но не считаю это существенной проблемой, так как кормлю ребенка безо всяких норм дозировки и прочего-ест-сколько хочет)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF603/25 Пакеты для хранения грудного молока
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF603/25 Пакеты для хранения грудного молока
Аврор
13/08/2023
Україна
Як контейнери, тільки компактні
Все добре продумано. Для зберігання запасів молока в морозильній камері саме те. Це як контейнери, тільки компактніші, зручніші й дешевші.
Плюсы
зручний дизайн, ціна
Минусы
одноразовість
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF603/25 Пакети для зберігання грудного молока
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF603/25 Пакети для зберігання грудного молока
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.