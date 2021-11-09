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  • Надежное решение для хранения грудного молока
  • Надежное решение для хранения грудного молока
  • Надежное решение для хранения грудного молока
  • Надежное решение для хранения грудного молока
  • Надежное решение для хранения грудного молока
  • Надежное решение для хранения грудного молока

Philips AventПакеты для хранения грудного молока

SCF603/25

5
| (21) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Надежное решение для хранения грудного молока
Пакеты Philips Avent — это надежное решение для хранения грудного молока. Используйте стерильные пакеты непосредственно после сцеживания или храните их в холодильнике или морозильной камере.
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Этот продукт

Пакеты для хранения грудного молока

Пакеты для хранения грудного молока

424,00 ₴

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Надежное решение для хранения грудного молока

  • Память

  • Стерильный

  • 25 пакетов

Надежная герметичная двойная застежка-молния

Надежная герметичная двойная застежка-молния

Надежная герметичная двойная застежка-молния для безопасного хранения грудного молока

Стерильный пакет с защитой от вскрытия

Стерильный пакет с защитой от вскрытия

Гарантийная пломба свидетельствует о стерильности пакета перед первым использованием и обеспечивает абсолютную гигиеничность

Благодаря усиленным швам и двухслойному материалу пакет можно хранить в морозильной камере

Благодаря усиленным швам и двухслойному материалу пакет можно хранить в морозильной камере

Усиленные боковые швы и двухслойный материал обеспечивают дополнительную надежность хранения ценного грудного молока в морозильной камере или холодильнике

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

21

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Очень удобно!

Качество выполнено на высшем уровне, очень удобно если нужно запастить молочком. С первым ребенком такого не было, хорошо что сейчас Аvent помогают мамочкам своими изобретениями

Плюсы

Все нравится

Минусы

Нет

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF603/25 Пакеты для хранения грудного молока

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF603/25 Пакеты для хранения грудного молока

27/08/2017

Україна

Україна

Выручают, когда маме нужно отлучиться

Удобные расходники для хранения маминого молочка, Компактные - занимают совсем не много места в морозилке, есть специально разграфлённое место для маркировки даты, удобный и прочный замочек, немного отличается линейка от действительности, но не считаю это существенной проблемой, так как кормлю ребенка безо всяких норм дозировки и прочего-ест-сколько хочет)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF603/25 Пакеты для хранения грудного молока

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF603/25 Пакеты для хранения грудного молока

13/08/2023

Україна

Україна

Як контейнери, тільки компактні

Все добре продумано. Для зберігання запасів молока в морозильній камері саме те. Це як контейнери, тільки компактніші, зручніші й дешевші.

Плюсы

зручний дизайн, ціна

Минусы

одноразовість

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF603/25 Пакети для зберігання грудного молока

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF603/25 Пакети для зберігання грудного молока

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 