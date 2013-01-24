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    Philips Avent

    Пакеты для хранения грудного молока

    SCF603/25
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Надежное решение для хранения грудного молока Надежное решение для хранения грудного молока Надежное решение для хранения грудного молока
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      Philips Avent Пакеты для хранения грудного молока

      SCF603/25
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Надежное решение для хранения грудного молока

      Пакеты Philips AVENT — это надежное решение для хранения грудного молока. Используйте стерильные пакеты непосредственно после сцеживания или храните их в холодильнике или морозильной камере. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Пакеты для хранения грудного молока

      Надежное решение для хранения грудного молока

      Пакеты Philips AVENT — это надежное решение для хранения грудного молока. Используйте стерильные пакеты непосредственно после сцеживания или храните их в холодильнике или морозильной камере. Узнать обо всех преимуществах

      Надежное решение для хранения грудного молока

      Пакеты Philips AVENT — это надежное решение для хранения грудного молока. Используйте стерильные пакеты непосредственно после сцеживания или храните их в холодильнике или морозильной камере. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Пакеты для хранения грудного молока

      Надежное решение для хранения грудного молока

      Пакеты Philips AVENT — это надежное решение для хранения грудного молока. Используйте стерильные пакеты непосредственно после сцеживания или храните их в холодильнике или морозильной камере. Узнать обо всех преимуществах

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        Пакеты для хранения грудного молока

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Надежное решение для хранения грудного молока

        Пакеты для хранения грудного молока 180 мл

        • Хранение
        • Стерильный
        • 25 пакетов
        Надежная герметичная двойная застежка-молния

        Надежная герметичная двойная застежка-молния

        Надежная герметичная двойная застежка-молния для безопасного хранения грудного молока

        Стерильный пакет с защитой от вскрытия

        Стерильный пакет с защитой от вскрытия

        Гарантийная пломба свидетельствует о стерильности пакета перед первым использованием и обеспечивает абсолютную гигиеничность

        Благодаря усиленным швам и двухслойному материалу пакет можно хранить в морозильной камере

        Благодаря усиленным швам и двухслойному материалу пакет можно хранить в морозильной камере

        Усиленные боковые швы и двухслойный материал обеспечивают дополнительную надежность хранения ценного грудного молока в морозильной камере или холодильнике

        Широкое отверстие для удобного наполнения и выливания

        Широкое отверстие для удобного наполнения и выливания

        Надежное широкое отверстие пакета обеспечивает удобное наполнение и выливание грудного молока

        Устойчивая конструкция пакета предотвращает опрокидывание

        Устойчивая конструкция пакета предотвращает опрокидывание

        Устойчивая конструкция пакета предотвращает опрокидывание, а широкое отверстие пакета обеспечивает удобное наполнение и переливание грудного молока

        Можно сложить для удобства хранения

        Можно сложить для удобства хранения в холодильнике или морозильной камере

        Пакет изготовлен из материала, не содержащего бисфенол-А

        Пакет изготовлен из материала, не содержащего бисфенол-А

        Технические характеристики

        • В комплект входят:

          Пакет
          25  шт.
          Китае
          Да

        • Емкость

          Пакет
          180 мл
          Не содержит бисфенол-А*
          Да

        • Материал

          ПЭТФ/ПЭ
          Да

        • Дизайн

          Простое использование
          Широкое прочное отверстие
          Надежный
          Гарантийная пломба
          Надежность
          Устойчивый пакет
          Надежная защита
          Усиленные швы

        • Особенности

          Герметичны
          Надежная двойная застежка-молния
          Материал
          Прочный двухслойный пакет
          Стерильный
          Да

        • Размеры

          высота
          25,6  см
          ширина
          9,9  см

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