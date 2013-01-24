Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Philips Avent

    Новые ортодонтические пустышки

    SCF184/14
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Разработаны для здорового развития зубов Разработаны для здорового развития зубов Разработаны для здорового развития зубов
      -{discount-value}

      Philips Avent Новые ортодонтические пустышки

      SCF184/14
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Разработаны для здорового развития зубов

      Новая ортодонтическая соска пустышки Philips AVENT SCF184/14 способствует правильному развитию полости рта. Все пустышки изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Цвета варьируются. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Новые ортодонтические пустышки

      Разработаны для здорового развития зубов

      Новая ортодонтическая соска пустышки Philips AVENT SCF184/14 способствует правильному развитию полости рта. Все пустышки изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Цвета варьируются. Узнать обо всех преимуществах

      Разработаны для здорового развития зубов

      Новая ортодонтическая соска пустышки Philips AVENT SCF184/14 способствует правильному развитию полости рта. Все пустышки изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Цвета варьируются. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Новые ортодонтические пустышки

      Разработаны для здорового развития зубов

      Новая ортодонтическая соска пустышки Philips AVENT SCF184/14 способствует правильному развитию полости рта. Все пустышки изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Цвета варьируются. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все pacifiers

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Новые ортодонтические пустышки

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Разработаны для здорового развития зубов

        Разработано при участии ведущего ортодонта доктора Хагемана

        • 6–18 мес.
        Специальные "крылышки"

        Специальные "крылышки"

        Новая ортодонтическая соска с уникальными "крылышками", которые минимизируют давление на десны и способствуют здоровому росту зубов. Эти "крылышки" делают соску шире, поэтому давление на десны и зубы ребенка распределяется более равномерно.

        Специальная форма соски

        Специальная форма соски

        Специальная форма соски позволяет языку ребенка оставаться в естественном положении.

        Защелкивающийся защитный колпачок

        Защелкивающийся защитный колпачок

        Для сохранения чистоты стерилизованных сосок.

        Это изделие одобрено Международной ассоциацией стоматологов

        Это изделие одобрено Международной ассоциацией стоматологов

        Наши пустышки одобрены Международной ассоциацией стоматологов (IDHF). Эта ассоциация является ведущей независимой некоммерческой организацией в области стоматологии, которая стремится повысить стандарты ухода за зубами по всему миру. Наша новая улучшенная ортодонтическая пустышка была разработана совместно с ведущим ортодонтом — доктором Хагеманом.

        Можно стерилизовать

        Можно стерилизовать

        Можно мыть в посудомоечной машине

        Можно мыть в посудомоечной машине

        Технические характеристики

        • Этапы взросления

          Этап
          6–18 месяцев
          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да
          Защелкивающийся защитный колпачок
          1  шт.

        • В комплект входят:

          Силиконовая соска
          1  шт.

        • Особенности

          Можно стерилизовать
          Да
          Без бисфенола-А
          Да
          Помогает успокоить малыша
          Да
          Защитный колпачок
          Да

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • Ни в коем случае не вешайте пустышку на шею ребенку: это может создать риск удушения.

            Оплата

            Мы принимаем следующие способы оплаты
            • Оплата при получении товара

            Быстрые ссылки

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips