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Больше не доступен
SCF184/14
6–18 мес.
Новая ортодонтическая соска с уникальными "крылышками", которые минимизируют давление на десны и способствуют здоровому росту зубов. Эти "крылышки" делают соску шире, поэтому давление на десны и зубы ребенка распределяется более равномерно.
Специальная форма соски позволяет языку ребенка оставаться в естественном положении.
Для сохранения чистоты стерилизованных сосок.
Отзывы
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году.
Ни в коем случае не вешайте пустышку на шею ребенку: это может создать риск удушения.