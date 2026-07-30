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Все серии

  • Разработаны для здорового развития зубов
  • Разработаны для здорового развития зубов
  • Разработаны для здорового развития зубов
  • Разработаны для здорового развития зубов
  • Разработаны для здорового развития зубов
  • Разработаны для здорового развития зубов
  • Разработаны для здорового развития зубов
  • Разработаны для здорового развития зубов
  • Разработаны для здорового развития зубов
  • Разработаны для здорового развития зубов
  • Разработаны для здорового развития зубов
  • Разработаны для здорового развития зубов

Больше не доступен

Philips AventНовые ортодонтические пустышки

SCF184/14

Разработаны для здорового развития зубов
Новая ортодонтическая соска пустышки Philips Avent SCF184/14 способствует правильному развитию полости рта. Все пустышки изготовлены из силикона, не имеют вкуса и запаха. Цвета варьируются.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Разработано при участии ведущего ортодонта доктора Хагемана

Разработаны для здорового развития зубов

  • 6–18 мес.

Специальные "крылышки"

Специальные "крылышки"

Новая ортодонтическая соска с уникальными "крылышками", которые минимизируют давление на десны и способствуют здоровому росту зубов. Эти "крылышки" делают соску шире, поэтому давление на десны и зубы ребенка распределяется более равномерно.

Специальная форма соски

Специальная форма соски

Специальная форма соски позволяет языку ребенка оставаться в естественном положении.

Защелкивающийся защитный колпачок

Защелкивающийся защитный колпачок

Для сохранения чистоты стерилизованных сосок.

Технические характеристики

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 8139 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2024 году. 

      1. Ни в коем случае не вешайте пустышку на шею ребенку: это может создать риск удушения.