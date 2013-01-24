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    Philips Avent

    Пустышка Soothie Shapes

    SCF194/05
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи
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      Philips Avent Пустышка Soothie Shapes

      SCF194/05
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи

      Пустышка Philips Avent Soothie Shapes с уникальной цельной конструкцией позволит вам еще больше сблизиться со своим малышом: он может сосать ваш палец через отверстие пустышки. Soothie Shapes изготовлена из медицинского силикона и легко очищается. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Пустышка Soothie Shapes

      Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи

      Пустышка Philips Avent Soothie Shapes с уникальной цельной конструкцией позволит вам еще больше сблизиться со своим малышом: он может сосать ваш палец через отверстие пустышки. Soothie Shapes изготовлена из медицинского силикона и легко очищается. Узнать обо всех преимуществах

      Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи

      Пустышка Philips Avent Soothie Shapes с уникальной цельной конструкцией позволит вам еще больше сблизиться со своим малышом: он может сосать ваш палец через отверстие пустышки. Soothie Shapes изготовлена из медицинского силикона и легко очищается. Узнать обо всех преимуществах

      Цена магазина Philips

      Philips Avent Пустышка Soothie Shapes

      Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи

      Пустышка Philips Avent Soothie Shapes с уникальной цельной конструкцией позволит вам еще больше сблизиться со своим малышом: он может сосать ваш палец через отверстие пустышки. Soothie Shapes изготовлена из медицинского силикона и легко очищается. Узнать обо всех преимуществах

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        Пустышка Soothie Shapes

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи

        Мягкий медицинский силикон

        • Цельная, силиконовая
        • 3–18 мес.
        • Ортодонтические, без бисфенола-А
        • 2 шт. в упаковке
        Распространяются в больницах США

        Распространяются в больницах США

        Пустышки Soothie распространяются в больницах США, где ими пользуются врачи, чтобы успокоить новорожденных*.

        Уникальный дизайн способствует более тесной связи с малышом

        Уникальный дизайн способствует более тесной связи с малышом

        Пустышка Soothie Shapes немного отличается от других наших пустышек. Благодаря ее уникальной форме и специальному отверстию вы еще больше сблизитесь с малышом: ребенок сможет обхватить губами ваш палец.

        Разработаны для естественного развития полости рта

        Разработаны для естественного развития полости рта

        Наша мягкая силиконовая соска симметричной формы учитывает естественное развитие неба, зубов и десен младенца.

        Изготовлено из прочного медицинского силикона без бисфенола-А

        Изготовлено из прочного медицинского силикона без бисфенола-А

        Пустышка изготовлена из прочного медицинского силикона без бисфенола-А.

        Максимальная гигиеничность благодаря удобной стерилизации

        Максимальная гигиеничность благодаря удобной стерилизации

        Пустышку Soothie или другой модели очень просто очистить. Поместите ее в стерилизатор или погрузите в кипящую воду.

        Технические характеристики

        • В комплект входят:

          Пустышка Soothie Shapes
          2  шт.

        • Гигиеничность

          Можно стерилизовать
          Да
          Легко чистится
          Да

        • Безопасность

          Без бисфенола-А
          Да

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            • В целях соблюдения гигиены меняйте пустышки каждые 4 недели использования.
            • Бренд № 1 среди мировых производителей пустышек
            • Наш модельный ряд подойдет для малышей на каждом этапе развития
            • Данная пустышка обладает соской той же формы и изготовлена из того же материала, что и модель для США, — отличие заключается только в форме нагубника.

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