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Philips Avent Пустышка Soothie Shapes

Больше не доступен

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Philips AventПустышка Soothie Shapes

SCF194/05

Philips Avent Пустышка Soothie Shapes

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Брошюра

  • PDF файл, 299.7 kB
  • 12 January 2021

Инструкция по эксплуатации

  • PDF файл, 227.6 kB
  • 21 October 2020

Ответы на часто задаваемые вопросы

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