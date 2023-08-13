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Больше не доступен
Удобно и незаметно
Уникальные вкладыши для бюстгальтера Philips Avent обеспечивают сухость и комфорт в течение всего дня.
2 дневных вкладыша для бюстгальтера
Ультратонкие, повторяют форму груди. Лента-"липучка" удерживает вкладыш на месте.
Липкая лента, предотвращающая соскальзывание, удерживает вкладыш на месте.
Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
5.0
из 5
22
Отзывы
95%
рекомендуют этот продукт
Yasia1990
13/08/2023
Україна
Вкладиші обов'язково в перші місяці лактації
Ці накладки на соски отримали в подарунок до молоковідсмоктувача даної фірми і вже інших і не брали.Просто спасіння для мами хоча б до налагодження процесу лактації.Добре вбирає молочко,не спричиняє дискомфорту,гарно прикріплюється до білизни і не лишає слідів.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата пользования 2023-04-13
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата пользования 2023-04-13
Vic001
11/08/2023
Україна
Найкращі
Рекомендую дані вкладки. Чудово справляються зі своїми функціями. Добре тримаються, не розлазяться
Плюсы
Зручно, надійно
Минусы
Ціна
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата пользования 2023-07-11
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата пользования 2023-07-11
Anuta16
09/08/2023
Україна
Супер якість
Мені дуже сподобалися ці вкладиші. Вони тоненькі та ними зручно користуватися. Найкращі, що я пробувала!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата пользования 2023-07-09
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата пользования 2023-07-09
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.