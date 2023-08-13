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Больше не доступен

Philips AventОдноразовые вкладыши для бюстгальтера

SCF254/02

5

| (22) Отзывы | 95% рекомендуют этот продукт

Удобно и незаметно

Уникальные вкладыши для бюстгальтера Philips Avent обеспечивают сухость и комфорт в течение всего дня.

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Рекомендация мам номер один в мире1

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Вкладыши для бюстгальтера Avent

Удобно и незаметно

  • 2 дневных вкладыша для бюстгальтера

Незаметны под одеждой

Незаметны под одеждой

Ультратонкие, повторяют форму груди. Лента-"липучка" удерживает вкладыш на месте.

Липкая лента против скольжения

Липкая лента, предотвращающая соскальзывание, удерживает вкладыш на месте.

Разработано при участии эксперта в области грудного вскармливания

Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

22

Отзывы

95%

рекомендуют этот продукт

4
3
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1

13/08/2023

Україна

Україна

Вкладиші обов'язково в перші місяці лактації

Ці накладки на соски отримали в подарунок до молоковідсмоктувача даної фірми і вже інших і не брали.Просто спасіння для мами хоча б до налагодження процесу лактації.Добре вбирає молочко,не спричиняє дискомфорту,гарно прикріплюється до білизни і не лишає слідів.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата пользования 2023-04-13

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата пользования 2023-04-13

11/08/2023

Україна

Україна

Найкращі

Рекомендую дані вкладки. Чудово справляються зі своїми функціями. Добре тримаються, не розлазяться

Плюсы

Зручно, надійно

Минусы

Ціна

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата пользования 2023-07-11

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата пользования 2023-07-11

09/08/2023

Україна

Україна

Супер якість

Мені дуже сподобалися ці вкладиші. Вони тоненькі та ними зручно користуватися. Найкращі, що я пробувала!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата пользования 2023-07-09

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата пользования 2023-07-09

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Примечания

  1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 