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Удобно и незаметно
Уникальные вкладыши для бюстгальтера Philips Avent обеспечивают сухость и комфорт в течение всего дня. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобно и незаметно
Уникальные вкладыши для бюстгальтера Philips Avent обеспечивают сухость и комфорт в течение всего дня. Узнать обо всех преимуществах
Удобно и незаметно
Уникальные вкладыши для бюстгальтера Philips Avent обеспечивают сухость и комфорт в течение всего дня. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобно и незаметно
Уникальные вкладыши для бюстгальтера Philips Avent обеспечивают сухость и комфорт в течение всего дня. Узнать обо всех преимуществах
Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
Цена магазина Philips
Итого:
Ультратонкие, повторяют форму груди. Лента-"липучка" удерживает вкладыш на месте.
Мягкое шелковистое покрытие и натуральные воздухопроницаемые материалы. Одобрено дерматологами.
Липкая лента, предотвращающая соскальзывание, удерживает вкладыш на месте.
Разработано в сотрудничестве с акушеркой и консультантом по грудному вскармливанию, которая на протяжении 20 лет консультирует матерей по вопросам грудного вскармливания.
Для максимальной гигиены каждый вкладыш упакован отдельно.
Вкладыши для бюстгальтера Philips Avent повторяют форму груди, что делает их незаметными под одеждой.
1. С мягким верхним слоем УЛЬТРА с выемками для сосков грудь остается совершенно сухой. 2. Впитывающий слой УЛЬТРА с подушечками для дополнительного удобства. 3. Впитывающий внутренний слой УЛЬТРА — впитывает влагу, устраняя неприятные ощущения. 4. Дышащий наружный слой УЛЬТРА — предотвращает раздражение сосков. Липкая лента против скольжения — надежно фиксирует вкладыш.
Страна изготовления
Дизайн
В комплект входят:
Размеры и вес
Функции
Максимальный комфорт
Мягкая шелковистая поверхность