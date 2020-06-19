Ключевые слова для поиска
SCF430/20
Сцеживать молоко стало проще
Портативный ручной молокоотсос Philips Avent располагает технологией Natural Motion, имитирующей сосание младенца для быстрого сцеживания. Подойдет для сосков любого размера и позволяет легко регулировать ритм и мощность сцеживания. Очень важно найти подходящую соску. Больше информации см. нижеУзнать обо всех преимуществах
Ручной молокоотсос
Инновационная силиконовая воронка, имитирующая сосание малыша, быстро стимулирует сосок для сцеживания. Удобно и эффективно.
У каждой из нас своя форма и размер сосков, и силиконовая подушечка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков* (до 30 мм).
Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона.
Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу, что делает процесс сцеживания в пути более простым и незаметным.
Уникальный портативный ручной молокоотсос — идеально для матерей, которым нужно бережно сцедить молоко вдалеке от дома или перед кормлением грудью.
Регулируйте ритм сцеживания в соответствии со своими потребностями, чувством комфорта и индивидуальными особенностями прибывания молока.
Чувствуйте себя комфортно во время сцеживания – благодаря уникальному дизайну не нужно наклоняться вперед или принимать любое неудобное положение – вы можете сидеть прямо или как вам удобнее.
Поскольку молокоотсос состоит из минимального количества деталей, его очень легко собрать, разобрать и помыть.
Для кормления сцеженным молоком просто прикрепите мягкую соску к бутылочке. Для хранения молока перед последующим кормлением закройте бутылочку с помощью герметичного диска.
