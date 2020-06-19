Ключевые слова для поиска

    Сцеживать молоко стало проще

      Philips Avent Ручной молокоотсос

      SCF430/20

      Отзывы

      Сцеживать молоко стало проще

      Портативный ручной молокоотсос Philips Avent располагает технологией Natural Motion, имитирующей сосание младенца для быстрого сцеживания. Подойдет для сосков любого размера и позволяет легко регулировать ритм и мощность сцеживания. Очень важно найти подходящую соску. Больше информации см. ниже

      Philips Avent Ручной молокоотсос

      Смотреть все аксессуары
      Сцеживать молоко стало проще

      Технология Natural Motion для быстрого потока молока

      Стандартный набор
      Помогает стимулировать молоко

      Помогает стимулировать молоко

      Инновационная силиконовая воронка, имитирующая сосание малыша, быстро стимулирует сосок для сцеживания. Удобно и эффективно.

      Мягкая силиконовая подушечка адаптивной формы

      Мягкая силиконовая подушечка адаптивной формы

      У каждой из нас своя форма и размер сосков, и силиконовая подушечка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков* (до 30 мм).

      Выберите соску, подходящую вашему малышу

      Выберите соску, подходящую вашему малышу

      Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона.

      Идеально для комфортного сцеживания в любых условиях

      Идеально для комфортного сцеживания в любых условиях

      Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу, что делает процесс сцеживания в пути более простым и незаметным.

      Легко стимулирует поток молока перед и во время кормления

      Легко стимулирует поток молока перед и во время кормления

      Уникальный портативный ручной молокоотсос — идеально для матерей, которым нужно бережно сцедить молоко вдалеке от дома или перед кормлением грудью.

      Выберите свой ритм и следите за потоком молока

      Выберите свой ритм и следите за потоком молока

      Регулируйте ритм сцеживания в соответствии со своими потребностями, чувством комфорта и индивидуальными особенностями прибывания молока.

      Сцеживание без наклона вперед

      Сцеживание без наклона вперед

      Чувствуйте себя комфортно во время сцеживания – благодаря уникальному дизайну не нужно наклоняться вперед или принимать любое неудобное положение – вы можете сидеть прямо или как вам удобнее.

      Легко чистить и собирать

      Легко чистить и собирать

      Поскольку молокоотсос состоит из минимального количества деталей, его очень легко собрать, разобрать и помыть.

      Сцеживание и кормление

      Сцеживание и кормление

      Для кормления сцеженным молоком просто прикрепите мягкую соску к бутылочке. Для хранения молока перед последующим кормлением закройте бутылочку с помощью герметичного диска.

        Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
        4  шт.
        Крышка
        1  шт.
        Подушечка
        1  шт.
        Комплект для сцеживания с ручкой
        1  шт.
        Пакеты для молока
        5 шт.
        Бутылочка 120 мл
        1 шт.
        Соска с медленным потоком
        1 шт.

        Мягкая насадка с адаптивной формой
        Деликатная стимуляция
      Clippin

      • На основании: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 апреля 2019 г., ((109 участниц, Израиль); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
      • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, май 1993 г., (20 участниц европеоидной расы, США); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 участниц, Австралия).
      • Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.

