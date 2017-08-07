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  • Подогревает быстро и равномерно
  • Подогревает быстро и равномерно
  • Подогревает быстро и равномерно
  • Подогревает быстро и равномерно
  • Подогревает быстро и равномерно
  • Подогревает быстро и равномерно
  • Подогревает быстро и равномерно
  • Подогревает быстро и равномерно

Больше не доступен

Philips AventЭлектр. подогр. бут. и дет. питания

SCF255/57

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Подогревает быстро и равномерно
Электрический подогреватель бутылочек и детского питания Philips Avent — это быстрый и безопасный способ подогреть сцеженное молоко и детское питание. Подогревает 125 мл молока при комнатной температуре примерно за 4 минуты.
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бренд, который рекомендуют мамы по всему миру1

Подогреватель бутылочек: простота использования и быстрый результат

Подогревает быстро и равномерно

  • 220—240 В

Для бутылочек, волшебных чашек и контейнеров Avent

Для бутылочек, волшебных чашек и контейнеров Avent

Просто налейте воду и установите режим

Просто налейте воду и установите режим

Электрический подогреватель для бутылочек и детского питания Philips Avent упрощает подготовку к кормлению. Просто налейте воду и установите режим. Подогреватель бутылочек может подогреть 125 мл молока комнатной температуры за 4 минуты.

Безопасно для ребенка, без опасных областей перегрева

Безопасно для ребенка, без опасных областей перегрева

Электрический подогреватель для бутылочек и детского питания Philips Avent облегчает приготовление пищи для ребенка. Он разогревает еду бережно и равномерно.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

07/08/2017

Україна

Україна

Самые необходимые функции

Этот продукт такое спасение для мам, особенно в ночное время! Самые необходимые функции присутствуют в продукте, не занимает много места, очень стильный дизайн. Я довольна! Рекомендую мамочкам! Не пожалеете! Единственное что добавила бы - это кнопку для выключения.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF255/12 Электр. подогр. бут. и дет. питания

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF255/12 Электр. подогр. бут. и дет. питания

05/11/2019

Україна

Україна

Підігрівач має чудові функціі

Купили дитині цей підігрівач і ні трішки не шкодуємо. Я дуже задоволена, користуюся завжди двома функціями, першою це просто підігріти кашу, а друга моя улюблена, ставлю на мінімум і лягаю спати а вночі коли дитина прокинулася їсти то суміш одразу готова до споживання.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF255/57 Електричний підігрівач пляшечок та дитячої їжі

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF255/57 Електричний підігрівач пляшечок та дитячої їжі

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      Примечания

      1. На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году. 

      1. Бутылочка не входит в комплект