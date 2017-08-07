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Больше не доступен
220—240 В
Электрический подогреватель для бутылочек и детского питания Philips Avent упрощает подготовку к кормлению. Просто налейте воду и установите режим. Подогреватель бутылочек может подогреть 125 мл молока комнатной температуры за 4 минуты.
Электрический подогреватель для бутылочек и детского питания Philips Avent облегчает приготовление пищи для ребенка. Он разогревает еду бережно и равномерно.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Kateryna
07/08/2017
Україна
Самые необходимые функции
Этот продукт такое спасение для мам, особенно в ночное время! Самые необходимые функции присутствуют в продукте, не занимает много места, очень стильный дизайн. Я довольна! Рекомендую мамочкам! Не пожалеете! Единственное что добавила бы - это кнопку для выключения.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF255/12 Электр. подогр. бут. и дет. питания
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF255/12 Электр. подогр. бут. и дет. питания
Alyonka
05/11/2019
Україна
Підігрівач має чудові функціі
Купили дитині цей підігрівач і ні трішки не шкодуємо. Я дуже задоволена, користуюся завжди двома функціями, першою це просто підігріти кашу, а друга моя улюблена, ставлю на мінімум і лягаю спати а вночі коли дитина прокинулася їсти то суміш одразу готова до споживання.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF255/57 Електричний підігрівач пляшечок та дитячої їжі
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF255/57 Електричний підігрівач пляшечок та дитячої їжі
На основании онлайн-опроса об уровне удовлетворенности, проведенного по всему миру с 10 109 участниками; опрос о брендах и продукции для матери и ребенка, проведенный в 2023 году.
Бутылочка не входит в комплект