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    Philips Avent

    Электр. подогр. бут. и дет. питания

    SCF255/57
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Подогревает быстро и равномерно Подогревает быстро и равномерно Подогревает быстро и равномерно
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      Philips Avent Электр. подогр. бут. и дет. питания

      SCF255/57
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Подогревает быстро и равномерно

      Электрический подогреватель бутылочек и детского питания Philips Avent — это быстрый и безопасный способ подогреть сцеженное молоко и детское питание. Подогревает 125 мл молока при комнатной температуре примерно за 4 минуты. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Электр. подогр. бут. и дет. питания

      Подогревает быстро и равномерно

      Электрический подогреватель бутылочек и детского питания Philips Avent — это быстрый и безопасный способ подогреть сцеженное молоко и детское питание. Подогревает 125 мл молока при комнатной температуре примерно за 4 минуты. Узнать обо всех преимуществах

      Подогревает быстро и равномерно

      Электрический подогреватель бутылочек и детского питания Philips Avent — это быстрый и безопасный способ подогреть сцеженное молоко и детское питание. Подогревает 125 мл молока при комнатной температуре примерно за 4 минуты. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Электр. подогр. бут. и дет. питания

      Подогревает быстро и равномерно

      Электрический подогреватель бутылочек и детского питания Philips Avent — это быстрый и безопасный способ подогреть сцеженное молоко и детское питание. Подогревает 125 мл молока при комнатной температуре примерно за 4 минуты. Узнать обо всех преимуществах

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        Электр. подогр. бут. и дет. питания

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Подогревает быстро и равномерно

        Подогреватель бутылочек: простота использования и быстрый результат

        • 220—240 В
        Просто налейте воду и установите режим

        Просто налейте воду и установите режим

        Электрический подогреватель для бутылочек и детского питания Philips Avent упрощает подготовку к кормлению. Просто налейте воду и установите режим. Подогреватель бутылочек может подогреть 125 мл молока комнатной температуры за 4 минуты.

        Безопасно для ребенка, без опасных областей перегрева

        Безопасно для ребенка, без опасных областей перегрева

        Электрический подогреватель для бутылочек и детского питания Philips Avent облегчает приготовление пищи для ребенка. Он разогревает еду бережно и равномерно.

        Для бутылочек, волшебных чашек и контейнеров Avent

        Для бутылочек, волшебных чашек и контейнеров Avent

        Технические характеристики

        • Питание

          напряжение
          220–240  В
          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да
          Этап
          • 0–6 месяцев
          • 6–12 месяцев

        • Вес и габариты

          Вес
          570  г
          Размеры
          138 (В), 132 (Ш), 144 (Д)  миллиметра

        • Совместимость

          Совместимость c модельным рядом Philips Avent
          Все бутылочки, волшебные чашки и контейнеры

        • В комплект входят:

          Подогреватель бутылочек и дет. питания
          1  шт.

        • Design

          Легко использовать
          Простая установка режимов с помощью переключателя

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              • Бутылочка не входит в комплект

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