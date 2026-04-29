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Подогреватели бутылочек и стерилизаторы
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Philips Avent Электр. подогр. бут. и дет. питания
Больше не доступен
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Инструкция по эксплуатации
Все (8)
Можно ли размораживать грудное молоко в подогревателе?
Указывает ли включение и выключение индикатора на то, что молоко подогрелось?
Регулирует ли подогреватель температуру молока во время нагревания?
Как много времени требуется, чтобы нагреть молоко, находившееся в холодильнике?
Контейнеры, совместимые с подогревателем Philips Avent
Щеточка для бутылочек и сосок
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