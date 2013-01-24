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    Philips Avent

    Набор для сцеживания молока

    SCF308/02
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Вдохновение от природы Вдохновение от природы Вдохновение от природы
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      Philips Avent Набор для сцеживания молока

      SCF308/02
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Вдохновение от природы

      Индивидуальные принадлежности для сцеживания для использования с двойным электронным молокоотсосом Philips Avent.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Набор для сцеживания молока

      Вдохновение от природы

      Индивидуальные принадлежности для сцеживания для использования с двойным электронным молокоотсосом Philips Avent.

      Вдохновение от природы

      Индивидуальные принадлежности для сцеживания для использования с двойным электронным молокоотсосом Philips Avent.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Набор для сцеживания молока

      Вдохновение от природы

      Индивидуальные принадлежности для сцеживания для использования с двойным электронным молокоотсосом Philips Avent.

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        Набор для сцеживания молока

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Вдохновение от природы

        Больше молока. Простое хранение

        Ультракомфортный и эффективный

        Ультракомфортный и эффективный

        В процессе сцеживания пять мягких лепестковых секций массажера сжимаются и расжимаются, стимулируя естественное выделение молока.

        Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

        Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

        Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.

        Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока

        Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями

        Индивидуальные принадлежности для сцеживания с помощью двойного электронного молокоотсоса

        Воронки из двойного набора для сцеживания могут использоваться только с двойным электронным молокоотсосом, поскольку имеют другие клапаны и закрытую диафрагму. Принадлежности из двойного набора для сцеживания не подходят к ручному или обычному электронному молокоотсосу

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да
          Этап
          0–6 месяцев

        • В комплект входят:

          Крышка чашки для хранения молока
          5  шт.
          Контейнер (240 мл)
          5  шт.

        • В комплект входят:

          Детали для индивидуального сцеживания
          2  шт.

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