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Непревзойденный комфорт и уверенность
Одноразовые вкладыши для бюстгальтера Philips Avent обеспечивают комфорт в период кормления благодаря дышащей ячеистой текстуре, сверхтонкому впитывающему внутреннему слою и особой форме, предотвращающей протекание днем и ночью.
Дополнительно -15% за регистрацию
Этот продукт
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269,00 ₴
Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
Мягкий ячеистый верхний слой не раздражает кожу.
Ультравпитывающий внутренний слой эффективно поглощает влагу, сохраняя кожу сухой днем и ночью.
Надежный внешний слой сохраняет кожу сухой, обеспечивая комфорт.
5.0
из 5
22
Отзывы
95%
рекомендуют этот продукт
Yasia1990
13/08/2023
Україна
Вкладиші обов'язково в перші місяці лактації
Ці накладки на соски отримали в подарунок до молоковідсмоктувача даної фірми і вже інших і не брали.Просто спасіння для мами хоча б до налагодження процесу лактації.Добре вбирає молочко,не спричиняє дискомфорту,гарно прикріплюється до білизни і не лишає слідів.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата пользования 2023-04-13
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата пользования 2023-04-13
Vic001
11/08/2023
Україна
Найкращі
Рекомендую дані вкладки. Чудово справляються зі своїми функціями. Добре тримаються, не розлазяться
Плюсы
Зручно, надійно
Минусы
Ціна
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата пользования 2023-07-11
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата пользования 2023-07-11
Anuta16
09/08/2023
Україна
Супер якість
Мені дуже сподобалися ці вкладиші. Вони тоненькі та ними зручно користуватися. Найкращі, що я пробувала!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата пользования 2023-07-09
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер
Дата пользования 2023-07-09
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.