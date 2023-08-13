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Philips AventВкладыши для бюстгальтера

SCF254/24

5

| (22) Отзывы | 95% рекомендуют этот продукт

Непревзойденный комфорт и уверенность

Одноразовые вкладыши для бюстгальтера Philips Avent обеспечивают комфорт в период кормления благодаря дышащей ячеистой текстуре, сверхтонкому впитывающему внутреннему слою и особой форме, предотвращающей протекание днем и ночью.

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Рекомендация мам номер один в мире1

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Этот продукт

Вкладыши для бюстгальтера

Вкладыши для бюстгальтера

269,00 ₴

  • Вкладыши для бюстгальтера

    719,00 ₴

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Непревзойденный комфорт и уверенность

  • Одноразовые вкладыши для бюстгальтера

Ячеистый верхний слой

Ячеистый верхний слой

Мягкий ячеистый верхний слой не раздражает кожу.

Трехслойный ультравпитывающий материал

Трехслойный ультравпитывающий материал

Ультравпитывающий внутренний слой эффективно поглощает влагу, сохраняя кожу сухой днем и ночью.

Надежный и дышащий внешний слой

Надежный внешний слой сохраняет кожу сухой, обеспечивая комфорт.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

22

Отзывы

95%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

13/08/2023

Україна

Україна

Вкладиші обов'язково в перші місяці лактації

Ці накладки на соски отримали в подарунок до молоковідсмоктувача даної фірми і вже інших і не брали.Просто спасіння для мами хоча б до налагодження процесу лактації.Добре вбирає молочко,не спричиняє дискомфорту,гарно прикріплюється до білизни і не лишає слідів.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата пользования 2023-04-13

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата пользования 2023-04-13

11/08/2023

Україна

Україна

Найкращі

Рекомендую дані вкладки. Чудово справляються зі своїми функціями. Добре тримаються, не розлазяться

Плюсы

Зручно, надійно

Минусы

Ціна

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата пользования 2023-07-11

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата пользования 2023-07-11

09/08/2023

Україна

Україна

Супер якість

Мені дуже сподобалися ці вкладиші. Вони тоненькі та ними зручно користуватися. Найкращі, що я пробувала!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата пользования 2023-07-09

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF254/61 Вкладиші в бюстгальтер

Дата пользования 2023-07-09

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Примечания

  1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 