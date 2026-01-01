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Больше не доступен
SCF312/01
Для вашего максимального удобства
Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips Avent SCF312/01 разработан для повышения комфорта во время сцеживания.
Бутылочка 125 мл в комплекте
Только электронные молокоотсосы Philips Avent имеют встроенную память, способную запомнить ваш ритм сцеживания, что обеспечивает максимальный комфорт в использовании.
Молокоотсос Philips Avent имитирует сосание груди ребенком, обеспечивая комфорт и эффективное бережное сцеживание
Уникальная массажная насадка, предназначенная для стимуляции выделения молока
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