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Для вашего максимального удобства
Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF312/01 разработан для повышения комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для вашего максимального удобства
Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF312/01 разработан для повышения комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах
Для вашего максимального удобства
Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF312/01 разработан для повышения комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для вашего максимального удобства
Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF312/01 разработан для повышения комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах
Только электронные молокоотсосы Philips Avent имеют встроенную память, способную запомнить ваш ритм сцеживания, что обеспечивает максимальный комфорт в использовании.
Молокоотсос Philips Avent имитирует сосание груди ребенком, обеспечивая комфорт и эффективное бережное сцеживание
Уникальная массажная насадка, предназначенная для стимуляции выделения молока
Сделайте свою жизнь проще, сцеживая молоко непосредственно в любую из бутылочек или контейнеров для хранения грудного молока Philips Avent, которые доступны в широком ассортименте и подходят для хранения в холодильной или морозильной камере
При необходимости его также можно использовать в качестве ручного молокоотсоса
Питание
В комплект входят:
В комплект входят:
SCF254/61
SCF254/24