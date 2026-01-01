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Больше не доступен

Philips AventЭлектронный молокоотсос

SCF312/01

Для вашего максимального удобства

Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips Avent SCF312/01 разработан для повышения комфорта во время сцеживания.

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Молокоотсос с массажной насадкой обеспечит максимальный комфорт

Для вашего максимального удобства

  • Бутылочка 125 мл в комплекте

Запоминает ваш ритм сцеживания

Запоминает ваш ритм сцеживания

Только электронные молокоотсосы Philips Avent имеют встроенную память, способную запомнить ваш ритм сцеживания, что обеспечивает максимальный комфорт в использовании.

Бережное и эффективное сцеживание

Бережное и эффективное сцеживание

Молокоотсос Philips Avent имитирует сосание груди ребенком, обеспечивая комфорт и эффективное бережное сцеживание

Запатентованная мягкая массажная насадка с пальчиковым массажером

Запатентованная мягкая массажная насадка с пальчиковым массажером

Уникальная массажная насадка, предназначенная для стимуляции выделения молока

Технические характеристики

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