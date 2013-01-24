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    Philips Avent

    Электронный молокоотсос

    SCF312/01
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Для вашего максимального удобства Для вашего максимального удобства Для вашего максимального удобства
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      Philips Avent Электронный молокоотсос

      SCF312/01
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Для вашего максимального удобства

      Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF312/01 разработан для повышения комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Электронный молокоотсос

      Для вашего максимального удобства

      Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF312/01 разработан для повышения комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

      Для вашего максимального удобства

      Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF312/01 разработан для повышения комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Электронный молокоотсос

      Для вашего максимального удобства

      Под воздействием стресса или в спешке вы можете испытывать трудности со сцеживанием, а также с количеством выделяемого молока. Молокоотсос Philips AVENT SCF312/01 разработан для повышения комфорта во время сцеживания. Узнать обо всех преимуществах

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        Электронный молокоотсос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Для вашего максимального удобства

        Молокоотсос с массажной насадкой обеспечит максимальный комфорт

        • Бутылочка 125 мл в комплекте
        Запоминает ваш ритм сцеживания

        Запоминает ваш ритм сцеживания

        Только электронные молокоотсосы Philips Avent имеют встроенную память, способную запомнить ваш ритм сцеживания, что обеспечивает максимальный комфорт в использовании.

        Бережное и эффективное сцеживание

        Бережное и эффективное сцеживание

        Молокоотсос Philips Avent имитирует сосание груди ребенком, обеспечивая комфорт и эффективное бережное сцеживание

        Запатентованная мягкая массажная насадка с пальчиковым массажером

        Запатентованная мягкая массажная насадка с пальчиковым массажером

        Уникальная массажная насадка, предназначенная для стимуляции выделения молока

        Уникальная система для удобного хранения молока

        Уникальная система для удобного хранения молока

        Сделайте свою жизнь проще, сцеживая молоко непосредственно в любую из бутылочек или контейнеров для хранения грудного молока Philips Avent, которые доступны в широком ассортименте и подходят для хранения в холодильной или морозильной камере

        Также может быть использован как ручной молокоотсос

        Также может быть использован как ручной молокоотсос

        При необходимости его также можно использовать в качестве ручного молокоотсоса

        Технические характеристики

        • Питание

          напряжение
          100 - 240  В
          Этап
          • Беременность
          • 0–6 месяцев
          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да

        • В комплект входят:

          Контейнер для хранения грудного молока (125 мл)
          1  шт.
          Отделение для бутылочки/крышки воронки
          1  шт.
          Не содержит бисфенол-А*
          Да
          Ультрамягкая соска для новорожденных
          1  шт.
          Сменные вкладыши для бюстгальтера
          1  шт.
          Дорожный контейнер для сосок для новорожденных
          1  шт.
          Запасные детали
          2  шт.

        • В комплект входят:

          Электронный молокоотсос
          1
          Блок аккумуляторов
          1  шт.
          Детали для ручного сцеживания при отсутствии электроэнергии
          1

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