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    • Простое сцеживание Простое сцеживание Простое сцеживание

      Philips Avent Single Electric Breast Pump Essential

      SCF323/11

      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Простое сцеживание

      Электрический молокоотсос Philips Avent поддерживает оптимальный поток молока и бережно адаптируется к размеру и форме вашей груди. Оцените быстрое, комфортное и удобное сцеживание молока.

      Philips Avent Single Electric Breast Pump Essential

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      этот продукт
      Single Electric Breast Pump
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      Single Electric Breast Pump

      Essential

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      Простое сцеживание

      Индивидуальные настройки, 4+4 режима

      Индивидуальные настройки, 4+4 режима

      Настраивайте молокоотсос перед каждым сеансом с помощью широкого ряда параметров стимуляции и сцеживания. Наш молокоотсос имеет 4 уровней стимуляции и 4 уровней сцеживания для максимально комфортного использования.

      Мягкая силиконовая подушечка адаптивной формы

      Мягкая силиконовая подушечка адаптивной формы

      Один размер для любой груди. Силиконовая подушечка бережно адаптируется для сосков любой формы.

      Минимум компонентов и интуитивная настройка

      Минимум компонентов и интуитивная настройка

      Наша закрытая система сцеживания не позволяет молоку попадать в трубки, чтобы вам было проще очищать прибор. Меньшее количество компонентов также позволяют с легкостью собирать его перед использованием.

      Функция памяти

      Функция памяти

      Уже знаете, какие параметры нужны? Молокоотсос автоматически запоминает последние выбранные настойки, чтобы вы могли просто садиться и запускать процесс.

      Маленький и компактный

      Маленький и компактный

      Маленький и компактный блок электродвигателя

      • Мощность

        Разъем USB-C
        Да
        Напряжение в электросети
        5 В и ≥ 1 А
        Блок питания не входит в комплект. Не подлежит зарядке, питание только от сети.
        Да

      • Материал

        0 % BPA*
        Да

      • В комплект входят:

        Блок электродвигателя
        Да
        Силиконовая трубка
        Да
        Кабель USB-C
        Да
        Бутылочка Natural (125 мл)
        Да
        Комплект для сцеживания
        Да
        Крышка на резьбе
        Да

      Badge-D2C

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      • Касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.
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