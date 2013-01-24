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    Philips Avent

    Детская бутылочка Classic+

    SCF563
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта* Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
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      Philips Avent Детская бутылочка Classic+

      SCF563
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

      Благодаря системе вентиляции Airflex и соскам c ребрами жесткости, бутылочки Classic+ сокращают паузы и дискомфорт при кормлении. Встроенный антиколиковый клапан обеспечивает попадание воздуха в бутылочку, а не в животик малыша. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Детская бутылочка Classic+

      Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

      Благодаря системе вентиляции Airflex и соскам c ребрами жесткости, бутылочки Classic+ сокращают паузы и дискомфорт при кормлении. Встроенный антиколиковый клапан обеспечивает попадание воздуха в бутылочку, а не в животик малыша. Узнать обо всех преимуществах

      Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

      Благодаря системе вентиляции Airflex и соскам c ребрами жесткости, бутылочки Classic+ сокращают паузы и дискомфорт при кормлении. Встроенный антиколиковый клапан обеспечивает попадание воздуха в бутылочку, а не в животик малыша. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Детская бутылочка Classic+

      Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

      Благодаря системе вентиляции Airflex и соскам c ребрами жесткости, бутылочки Classic+ сокращают паузы и дискомфорт при кормлении. Встроенный антиколиковый клапан обеспечивает попадание воздуха в бутылочку, а не в животик малыша. Узнать обо всех преимуществах

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        Детская бутылочка Classic+

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

        Разработано для беспрерывного кормления

        • 2 бутылочки
        • 260 мл
        • Соска с медленным потоком
        • 1 мес.+
        Эффективность клапана Anti-colic доказана*

        Эффективность клапана Anti-colic доказана*

        Наша система Anti-colic не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от дискомфорта в животе. Мы встроили в соску бутылочки специальный клапан, который изгибается во время кормления, предотвращает образование вакуума и направляет воздух в нижнюю часть бутылочки. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.

        На 60 % меньше беспокойства ночью*

        На 60 % меньше беспокойства ночью*

        Благодаря использованию бутылочки Philips Avent Anti-colic сон малыша становится спокойнее. Ночью дети, которых кормят при помощи бутылочек Philips Avent Anti-colic, на 60 % спокойнее малышей, родители которых используют антиколиковые бутылочки других производителей.*

        Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

        Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

        Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.

        Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

        Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

        Бутылочка Anti-colic имеет небольшое количество деталей для быстрой и удобной сборки.

        Легко держать

        Легко держать

        Благодаря уникальной форме бутылочку удобно держать в любом положении.

        Широкое горлышко и закругленные края для удобства мытья

        Широкое горлышко и закругленные края для удобства мытья

        Меньше деталей и широкое горлышко обеспечивают удобство сборки, а также быструю и тщательную очистку бутылочки.

        Бутылочка не содержит бисфенола-А

        Бутылочка не содержит бисфенола-А

        Бутылочка Philips Avent Anti-colic изготовлена из полипропилена и не содержит бисфенола-А.

        В продаже имеются соски с различной скоростью потока

        В продаже имеются соски с различной скоростью потока

        Линейка бутылочек Philips Avent Anti-colic включает в себя соски с различной скоростью потока для малышей разного возраста. Помните, что обозначения возраста даны приблизительно, поскольку дети растут с разной скоростью. Все соски — для кормления новорожденных, с медленным, средним, быстрым и переменным потоком, а также для густых жидкостей — поставляются в упаковках по две штуки.

        Конструкция, препятствующая протеканию

        Наша бутылочка Anti-colic препятствует протеканию для еще большего удовольствия от кормления.

        Технические характеристики

        • Дизайн

          цвет
          Чистый звук
          Емкость
          260 мл
          Этап
          0–12 месяцев

        • Дизайн

          Дизайн бутылочки
          • Эргономичная форма
          • Широкое горлышко
          Бутылочка
          • Не содержит бисфенол-А
          • полипропилен
          Соска
          • Не содержит бисфенол-А
          • силикон

        • В комплект входят:

          Детская бутылочка
          2  шт.

        • Удобство использования

          Использование бутылочки
          • Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине
          • Легко собирать
          • Легко чистится
          • Легко держать

        • Функции

          Удобство использования
          • Легко собирать и мыть
          • дизайн, препятствующий протеканию
          • 4 детали для простой сборки
          Соска
          Легкий захват; ребра жесткости предотвращают слипание соски; эффективность антиколиковой системы доказана
          Антиколиковый клапан
          Система вентиляции Airflex уменьшает заглатывание воздуха

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              • У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.
              • Дизайн соски предотвращает ее слипание, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.
              • Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.

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