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  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
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  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
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  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
  • Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

Больше не доступен

Philips AventДетская бутылочка Classic+

SCF563

5
| (5) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
Благодаря системе вентиляции Airflex и соскам c ребрами жесткости, бутылочки Classic+ сокращают паузы и дискомфорт при кормлении. Встроенный антиколиковый клапан обеспечивает попадание воздуха в бутылочку, а не в животик малыша.
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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Разработано для беспрерывного кормления

Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

  • 2 бутылочки

  • 260 мл

  • Соска с медленным потоком

  • 1 мес.+

Эффективность клапана Anti-colic доказана*

Эффективность клапана Anti-colic доказана*

Наша система Anti-colic не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от дискомфорта в животе. Мы встроили в соску бутылочки специальный клапан, который изгибается во время кормления, предотвращает образование вакуума и направляет воздух в нижнюю часть бутылочки. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.

На 60 % меньше беспокойства ночью*

На 60 % меньше беспокойства ночью*

Благодаря использованию бутылочки Philips Avent Anti-colic сон малыша становится спокойнее. Ночью дети, которых кормят при помощи бутылочек Philips Avent Anti-colic, на 60 % спокойнее малышей, родители которых используют антиколиковые бутылочки других производителей.*

Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

5

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/09/2017

Україна

Україна

Самая любимая бутылочка))

Пользовалась этой бутылочкой с самого рождения сыночка, очень качественная, без посторонних запахов. Всем рекомендую!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF563/17 Детская бутылочка Classic+

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF563/17 Детская бутылочка Classic+

06/08/2017

Україна

Україна

лучшие бутылочки

удобная, красивая, брендовая, не впитывает запахи, не окрашивается

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF683/37 Детская бутылочка серии Classic

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF683/37 Детская бутылочка серии Classic

01/08/2023

Україна

Україна

Найкращі пляшечки

Мені та моєму малюку сподобалась пляшечка. На мій погляд, саме у Phillips кращі пляшечки та соски до них. Дитинка не захлинається під час годування і з соски молоко не виливається, якщо раптом, пляшечка перекинулась. Дякую за хорошу продукцію для малечі.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF821/13 Дитяча пляшечка Anti-colic

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      Примечания

      1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

      1. У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.

      2. Дизайн соски предотвращает ее слипание, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.

      3. Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.