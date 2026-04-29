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Бутылочки для кормления и соски
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Philips Avent Детская бутылочка Classic+
Больше не доступен
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SCF563
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Инструкция по эксплуатации
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Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Как бутылочки Philips Avent защищают малышей от образования колик?
Возможна ли вторичная переработка материалов, из которых изготовлен продукт?
Совместимы ли друг с другом имеющиеся у меня продукты для кормления Philips Avent?
Зачем нужны отверстия в бутылочке Philips Avent Natural
Щеточка для бутылочек и сосок
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