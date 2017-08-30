КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

Все серии

  • Снимок одного продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Снимок одного продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Альтернативная фотография продукта
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду
  • Фотография, иллюстрирующая эмоциональную выгоду

Больше не доступен

Philips AventДетская чашка

SCF602/12

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Гигиена в дороге

С чашками Philips Avent научить малыша пить самостоятельно очень легко. Защелкивающаяся крышка защищает носик даже в дороге. Из чашки не прольется ни капли, даже если ее трясти или подбрасывать в воздух, и при этом из нее удобно пить.

Посмотреть все преимущества
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Рекомендация мам номер один в мире1

Легко пить-трудно пролить

Гигиена в дороге

  • 260 мл

  • Твердый носик 12 мес.+

  • С ручками

Герметичный носик с запатентованным клапаном

Герметичный носик с запатентованным клапаном

Запатентованный клапан контролирует поток, предотвращая проливание, даже если емкость с жидкостью переворачивается.

Мерная шкала на чашке

Мерная шкала на чашке

Мерная шкала на корпусе чашки для удобства готовки детского питья

Твердый носик для детей от 12 мес.

Твердый носик для детей от 12 мес.

Устойчивым к укусам носик для детей, уверенно пьющих из чашки, подходит для прорезающихся зубок

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

30/08/2017

Україна

Україна

Для деток после года - удобное решение на прогулке

Сейчас это наш любимый поильник. Используем для водички. Действительно не пробивается. Крышечка прилегает плотно. Легко разбирается и моется. Поддаётся кипячению. Шкала не стирается. Удобные ручки.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF602/12 Детская чашка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF602/12 Детская чашка

04/07/2019

Україна

Україна

Очень класная

Пользуемся недавно 1.5 месяца покупала специально для прогулки поильник просто супер, розбирается и легко моется и ребёнок сразу розобрался как откривается, я очень люблю айвент от филипс всегда качествений товар. Рекомендую у меня трое дето с разницей между ними 6 лет. Но лутшего товара ещё не было как для меня.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF602/22 Дитяча чашка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF602/22 Дитяча чашка

Подписывайтесь и получайте эксклюзивные преимущества

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения

Я хочу получать рекламную информацию (на основании моих предпочтений и действий) о продуктах, сервисах, событиях и промоакциях компании Philips. Вы в любой момент можете отписаться от рассылки!

  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 