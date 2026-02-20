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SCF602/12
Больше не доступен
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Можно ли стерилизовать изделия Philips Avent?
Можно ли мыть изделие в посудомоечной машине?
Из какого материала изготовлены чашки?
Можно ли греть бутылочку Avent в микроволновой печи
Можно ли использовать поильник для газированных, горячих напитков или напитков с мякотью?
Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?