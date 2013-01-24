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    Philips Avent

    Тренировочный набор

    SCF625/02
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Помогите малышу научиться пить из чашки Помогите малышу научиться пить из чашки Помогите малышу научиться пить из чашки
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      Philips Avent Тренировочный набор

      SCF625/02
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Помогите малышу научиться пить из чашки

      Этот тренировочный набор серии Classic+ поможет малышу перейти к первой чашке. Удобные ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Тренировочный набор

      Помогите малышу научиться пить из чашки

      Этот тренировочный набор серии Classic+ поможет малышу перейти к первой чашке. Удобные ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

      Помогите малышу научиться пить из чашки

      Этот тренировочный набор серии Classic+ поможет малышу перейти к первой чашке. Удобные ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Тренировочный набор

      Помогите малышу научиться пить из чашки

      Этот тренировочный набор серии Classic+ поможет малышу перейти к первой чашке. Удобные ручки позволяют ребенку самостоятельно держать бутылочку и пить с помощью уже привычной соски. Узнать обо всех преимуществах

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        Тренировочный набор

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        Помогите малышу научиться пить из чашки

        • Classic+
        • 4 мес.+
        Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

        Чашка сделана из материала, не содержащего бисфенол-А

        Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.

        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        Все детали можно мыть в посудомоечной машине

        .

        Удобно держать, со съемными ручками

        Удобно держать, со съемными ручками

        Прикрепите к детской бутылочке удобные ручки, чтобы научить малыша пить самостоятельно

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да
          Вес продукта
          0,09  кг
          Обучающий набор "От бутылочки к чашке"
          1  шт.
          Этап
          4 месяца +
          Защелкивающийся защитный колпачок
          1  шт.
          Мягкая соска со средним потоком
          1  шт.

        • Материал

          Бутылочка
          • Не содержит бисфенол-А*
          • полипропилен
          Соска
          • Не содержит бисфенол-А*
          • силикон
          Количество F-box в A-box
          6  шт.

        • Вес и габариты

          Размеры F-box
          130 x 110 x 60  миллиметра

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