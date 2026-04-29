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Philips Avent Контейнер для хранения продуктов

Больше не доступен

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Philips AventКонтейнер для хранения продуктов

SCF639/05

Philips Avent Контейнер для хранения продуктов

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Eco passport - English (US)

  • PDF файл, 361.3 kB
  • 6 January 2021

Инструкция по эксплуатации

  • PDF файл, 261.5 kB
  • 20 October 2020

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