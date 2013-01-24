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Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
Наш новый контейнер позволяет хранить полезное детское питание и использовать его для кормления малыша. Стерилизуйте и снова используйте контейнер для хранения с продуктами серии Philips AVENT дома и в поездках. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
Наш новый контейнер позволяет хранить полезное детское питание и использовать его для кормления малыша. Стерилизуйте и снова используйте контейнер для хранения с продуктами серии Philips AVENT дома и в поездках. Узнать обо всех преимуществах
Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
Наш новый контейнер позволяет хранить полезное детское питание и использовать его для кормления малыша. Стерилизуйте и снова используйте контейнер для хранения с продуктами серии Philips AVENT дома и в поездках. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
Наш новый контейнер позволяет хранить полезное детское питание и использовать его для кормления малыша. Стерилизуйте и снова используйте контейнер для хранения с продуктами серии Philips AVENT дома и в поездках. Узнать обо всех преимуществах
Контейнер для хранения продуктов
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