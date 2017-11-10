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Больше не доступен
стандартный
Для удобства хранения.
Для максимального удобства использования.
Подходит для использования в подогревателе бутылочек, в микроволновой печи, посудомоечной машине и стерилизаторе.
4.5
из 5
13
Отзывы
92%
рекомендуют этот продукт
ОльгаЛьвов
10/11/2017
Україна
Незаменимы для хранения молока
Благодаря такой удобной системе хранения я могла быть уверенна, что даже во время моего пребывания на работе дочь получит всю пользу грудного молока
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF618/10 Контейнеры для хранения грудного молока
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF618/10 Контейнеры для хранения грудного молока
obana
26/08/2017
Україна
Палочка-выручалочка, когда маме нужно отлучиться!
Купили потому, что все разъемы от компании Philips AVENT подходят друг к другу подобно конструктору, а у нас практически все от Philips AVENT. В комплекте на 5 конткйнеров отсутствует переходник на молокоотсос, из-за этого купили комплект на 10шт. Контейнеры можно сразу привинчивать к соске от бутылочки и использовать как бутылочку- это ооочень выручает, особенно когда покормить должен по обстоятельствам папа, а не мама))) Контейнеры очень качественно сделаны, они просто неубиваемые. Хорошо моются. Не боишься разбить. Удобно подписывать. Словом - рекомендую однозначно
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF618/10 Контейнеры для хранения грудного молока
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF618/10 Контейнеры для хранения грудного молока
09/08/2023
Україна
Якісні та зручні
придбали ці контейнери на другому місяці гв, коли мамі знадобилось вперше відлучитись і залишити малюка на 2 години з татом і зцідженим молоком) синочку зараз 1 рік та 4 місяці - користуємось цими баночками досі, з початку прикорму використовували для зберігання пюре та інших продуктів - ми впевнені що ніщо не проллється, на відміну від деяких ланчбоксів інших виробників
Плюсы
безпечні та добре виконують свої функції
Минусы
-
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF619/05 Контейнер для зберігання грудного молока
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF619/05 Контейнер для зберігання грудного молока
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.