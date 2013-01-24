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    Philips Avent

    Контейнер для хранения продуктов

    SCF639/05
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Идеальное хранение продуктов дома и в поездках Идеальное хранение продуктов дома и в поездках Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
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      Philips Avent Контейнер для хранения продуктов

      SCF639/05
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

      Наш новый контейнер позволяет хранить полезное детское питание и использовать его для кормления малыша. Стерилизуйте и снова используйте контейнер для хранения с продуктами серии Philips AVENT дома и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Контейнер для хранения продуктов

      Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

      Наш новый контейнер позволяет хранить полезное детское питание и использовать его для кормления малыша. Стерилизуйте и снова используйте контейнер для хранения с продуктами серии Philips AVENT дома и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

      Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

      Наш новый контейнер позволяет хранить полезное детское питание и использовать его для кормления малыша. Стерилизуйте и снова используйте контейнер для хранения с продуктами серии Philips AVENT дома и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Контейнер для хранения продуктов

      Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

      Наш новый контейнер позволяет хранить полезное детское питание и использовать его для кормления малыша. Стерилизуйте и снова используйте контейнер для хранения с продуктами серии Philips AVENT дома и в поездках. Узнать обо всех преимуществах

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        Контейнер для хранения продуктов

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

        С герметичной крышкой

        • стандартный
        Подходит для хранения в холодильнике и морозильной камере

        Подходит для хранения в холодильнике и морозильной камере

        Для максимального удобства использования.

        Простота использования и очистки

        Простота использования и очистки

        Подходит для использования в подогревателе бутылочек, в микроволновой печи, посудомоечной машине и стерилизаторе.

        Технические характеристики

        • Вес и габариты

          Размеры потребительской упаковки
          80 x 80 x 200 мм (Ш x Г x В)
          Этап
          6 месяцев +

        • В комплект входят:

          Крышки
          5  шт.
          Контейнеры для хранения, 240 мл
          5 шт. (для повторного использования)  шт.

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