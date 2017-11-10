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  • Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
  • Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
  • Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
  • Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
  • Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
  • Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

Больше не доступен

Philips AventКонтейнер для хранения продуктов

SCF639/05

4.5
| (13) Отзывы | 92% рекомендуют этот продукт
Идеальное хранение продуктов дома и в поездках
Наш новый контейнер позволяет хранить полезное детское питание и использовать его для кормления малыша. Стерилизуйте и снова используйте контейнер для хранения с продуктами серии Philips Avent дома и в поездках.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Совместимые продукты
Электронный молокоотсос

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Одинарный электронный молокоотсос с аккумулятором

Одинарный электронный молокоотсос с аккумулятором

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SCF430/20

С герметичной крышкой

Идеальное хранение продуктов дома и в поездках

  • стандартный

Удобно следить за датой и содержимым

Удобно следить за датой и содержимым

Для удобства хранения.

Подходит для хранения в холодильнике и морозильной камере

Подходит для хранения в холодильнике и морозильной камере

Для максимального удобства использования.

Простота использования и очистки

Простота использования и очистки

Подходит для использования в подогревателе бутылочек, в микроволновой печи, посудомоечной машине и стерилизаторе.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.5

из 5

13

Отзывы

92%

рекомендуют этот продукт

2

10/11/2017

Україна

Україна

Незаменимы для хранения молока

Благодаря такой удобной системе хранения я могла быть уверенна, что даже во время моего пребывания на работе дочь получит всю пользу грудного молока

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF618/10 Контейнеры для хранения грудного молока

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF618/10 Контейнеры для хранения грудного молока

26/08/2017

Україна

Україна

Палочка-выручалочка, когда маме нужно отлучиться!

Купили потому, что все разъемы от компании Philips AVENT подходят друг к другу подобно конструктору, а у нас практически все от Philips AVENT. В комплекте на 5 конткйнеров отсутствует переходник на молокоотсос, из-за этого купили комплект на 10шт. Контейнеры можно сразу привинчивать к соске от бутылочки и использовать как бутылочку- это ооочень выручает, особенно когда покормить должен по обстоятельствам папа, а не мама))) Контейнеры очень качественно сделаны, они просто неубиваемые. Хорошо моются. Не боишься разбить. Удобно подписывать. Словом - рекомендую однозначно

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF618/10 Контейнеры для хранения грудного молока

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF618/10 Контейнеры для хранения грудного молока

09/08/2023

Україна

Україна

Якісні та зручні

придбали ці контейнери на другому місяці гв, коли мамі знадобилось вперше відлучитись і залишити малюка на 2 години з татом і зцідженим молоком) синочку зараз 1 рік та 4 місяці - користуємось цими баночками досі, з початку прикорму використовували для зберігання пюре та інших продуктів - ми впевнені що ніщо не проллється, на відміну від деяких ланчбоксів інших виробників

Плюсы

безпечні та добре виконують свої функції

Минусы

-

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF619/05 Контейнер для зберігання грудного молока

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF619/05 Контейнер для зберігання грудного молока

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      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 