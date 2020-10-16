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Больше не доступен

Philips AventДетская бутылочка серии Classic

SCF680/17

5

| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

Уже 30 лет мамы доверяют нашей продукции, продолжая выбирать бутылочки серии Classic. Дизайн бутылочки обеспечивает комфортное кормление и снижает риск возникновения колик и неприятных ощущений (клинически доказано).*

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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Нам доверяют уже 30 лет

Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

  • 1 бутылочка

  • 125 мл

  • Соска для кормления новорожденных

  • 0 мес.+

Легкий захват благодаря уникальному клапану соски

Уникальный клапан соски сгибается в соответствии с естественным ритмом кормления малыша. Молоко поступает с той скоростью, которую выбирает малыш, что помогает сократить риск переедания, заглатывания воздуха и срыгивания пищи

Клинически доказано, что ребенок становится значительно более спокойным

Клинически доказано, что ребенок становится значительно более спокойным

Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.**

Эргономичная форма для максимального комфорта

Эргономичная форма для максимального комфорта

Максимально комфортное кормление благодаря уникальной форме бутылочки, которую можно держать в любом положении. Удобно даже для маленьких ручек малыша.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

16/10/2020

Україна

Україна

Правильный выбор

Самая крутая бутылочка для малыша с первых дней))Лучше вряд ли можно найти))Рекомендую будущим мамочкам))

Этот отзыв про SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic

Этот отзыв про SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic

21/06/2019

Україна

Україна

Хорошая бутылочка,очень удобная

Ребенок долго перебирал бутылочки,но остановился именно на этой .Нет неприятного запаха,хорошо моеться,а главное подошла .

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую таку пляшечку

[Employee of philipsglobal] Через те, що пляшечка має широке горлечку, її зручно мити й наповнювати. Пляшечка швидко складається та розкладається, її зручно тримати. Немає сторонніх запахів. Чудова соска, яка запобігає у дитини появі колік.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+

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Примечания

  1. На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу. 

  1. Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011

  2. Согласно клиническим исследованиям, дети двухнедельного возраста, которых кормят из бутылочек Philips Avent, страдают от колик гораздо реже, особенно ночью, чем дети, которых кормят из бутылочек другого ведущего производителя.