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Больше не доступен
Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*
Уже 30 лет мамы доверяют нашей продукции, продолжая выбирать бутылочки серии Classic. Дизайн бутылочки обеспечивает комфортное кормление и снижает риск возникновения колик и неприятных ощущений (клинически доказано).*
1 бутылочка
125 мл
Соска для кормления новорожденных
0 мес.+
Уникальный клапан соски сгибается в соответствии с естественным ритмом кормления малыша. Молоко поступает с той скоростью, которую выбирает малыш, что помогает сократить риск переедания, заглатывания воздуха и срыгивания пищи
Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.**
Максимально комфортное кормление благодаря уникальной форме бутылочки, которую можно держать в любом положении. Удобно даже для маленьких ручек малыша.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Ева )
16/10/2020
Україна
Правильный выбор
Самая крутая бутылочка для малыша с первых дней))Лучше вряд ли можно найти))Рекомендую будущим мамочкам))
Этот отзыв про SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic
Этот отзыв про SCF810/00 Дитяча пляшечка Anti-colic
Flos
21/06/2019
Україна
Хорошая бутылочка,очень удобная
Ребенок долго перебирал бутылочки,но остановился именно на этой .Нет неприятного запаха,хорошо моеться,а главное подошла .
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
tata9555
10/04/2019
Україна
Рекомендую таку пляшечку
[Employee of philipsglobal] Через те, що пляшечка має широке горлечку, її зручно мити й наповнювати. Пляшечка швидко складається та розкладається, її зручно тримати. Немає сторонніх запахів. Чудова соска, яка запобігає у дитини появі колік.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF560/27 Дитяча пляшечка Classic+
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
Согласно клиническим исследованиям, дети двухнедельного возраста, которых кормят из бутылочек Philips Avent, страдают от колик гораздо реже, особенно ночью, чем дети, которых кормят из бутылочек другого ведущего производителя.