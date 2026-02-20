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SCF683/27
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Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Как бутылочки Philips Avent защищают малышей от образования колик?
Почему бутылочка непрозрачная?
Возможна ли вторичная переработка материалов, из которых изготовлен продукт?
Совместимы ли друг с другом имеющиеся у меня продукты для кормления Philips Avent?
Можно ли хранить бутылочки Philips AVENT в морозильной камере?
Можно ли греть бутылочку Avent в микроволновой печи
Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?
Из чего изготовлены бутылочки Philips Avent и их части?