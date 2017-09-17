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Больше не доступен
1 бутылочка
330 мл
Соска с переменным потоком
3 мес.+
Уникальный клапан соски сгибается в соответствии с естественным ритмом кормления малыша. Молоко поступает с той скоростью, которую выбирает малыш, что помогает сократить риск переедания, заглатывания воздуха и срыгивания пищи
Полноценный сон и правильное питание крайне важны для здоровья и хорошего самочувствия малыша. В ходе рандомизированного клинического исследования, целью которого было выяснить, влияет ли дизайн бутылочки для кормления грудных детей на их поведение, специалисты установили, что при использовании бутылочки Philips Avent серии Classic дети ведут себя спокойно значительно дольше — приблизительно на 28 минут в день — чем при использовании бутылочки производства компании-конкурента (46 мин против 74 мин, p = 0,05). Это особенно заметно в ночное время.**
Максимально комфортное кормление благодаря уникальной форме бутылочки, которую можно держать в любом положении. Удобно даже для маленьких ручек малыша.
5.0
из 5
16
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Irisha
17/09/2017
Україна
Цей продукт дуже зручний
Пляшечку Philips Avent купили в перші дні життя дитини для суміщення ГВ з годуванням дитини сумішшю. Однозначно, можу рекомендувати для використання з перших днів життя, тому що соска анатомічно відтворює форму жіночої груді, тому дитина не має стресу від переключення на пляшечку. Для мами теж пляшечка зручна: легко миється, суміш зручно засипається у Avent
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF560/17 Детская бутылочка Classic+
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF560/17 Детская бутылочка Classic+
sapaulia
13/09/2017
Україна
Отличная бутылочка
Довольна бутылочкой, очень удобная в использовании, рекомендую всем мамочкам
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF686/17 Детская бутылочка серии Classic
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF686/17 Детская бутылочка серии Classic
Malena
05/09/2017
Україна
Самая любимая бутылочка!!
Пользовалась этой бутылочкой с самого рождения сыночка, очень качественная, без посторонних запахов. Всем рекомендую!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF566/17 Детская бутылочка Classic+
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF566/17 Детская бутылочка Classic+
На основі онлайн-опитування задоволеності, проведеного в 2023 році серед 10 109 користувачів брендів і виробів для матері та дитини по всьому світу.
Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
Дети двухнедельного возраста, которых кормят из бутылочек Philips Avent, страдают от колик гораздо реже, чем дети, которых кормят из обычных бутылочек. Дети в возрасте 2 недель проявляли меньше беспокойства и раздражительности при кормлении из бутылочки Avent по сравнению с детьми, которых кормили из других бутылочек.