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Бутылочки для кормления и соски
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Philips Avent Детская бутылочка серии Classic
Больше не доступен
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Инструкция по эксплуатации
Все (9)
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Почему бутылочка непрозрачная?
Как бутылочки Philips Avent защищают малышей от образования колик?
Возможна ли вторичная переработка материалов, из которых изготовлен продукт?
Совместимы ли друг с другом имеющиеся у меня продукты для кормления Philips Avent?
Щеточка для бутылочек и сосок
В процессе кормления в бутылочке должны появляться пузырьки воздуха?
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