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  • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
  • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
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  • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

Больше не доступен

Philips AventДетская тарелка большая 12 мес+

SCF704/00

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
Большая детская тарелка Philips Avent SCF704/00 — отличный помощник растущего малыша
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Тарелка для растущих малышей

Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

  • Белый

Разработано при участии ведущего детского психолога

Разработано при участии ведущего детского психолога

BPA 0%

Можно использовать в микроволновой печи

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Безпечний продукт

Наша перша тарілочка. Обрала її через безпечність матеріалу і дизайн. Дитина вчилась з нею рахувати:)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 