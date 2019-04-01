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Больше не доступен
Белый
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Madsi
01/04/2019
Україна
Безпечний продукт
Наша перша тарілочка. Обрала її через безпечність матеріалу і дизайн. Дитина вчилась з нею рахувати:)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.