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Philips Avent Детская тарелка большая 12 мес+
Больше не доступен
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SCF704/00
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Руководство пользователя
Все (5)
Можно ли мыть изделие в посудомоечной машине?
Для чего предназначен слой оранжевого пластика на дне чашки/тарелки?
Картинки на изделии безопасны?
Каков срок службы чашки/тарелки?
Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?
На рисунке чаши/тарелки появились пузыри/трещины. Что делать?
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