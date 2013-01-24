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    Philips Avent

    Набор для кормления малышей от 6 мес.

    SCF716/00
    Avent
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
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      Philips Avent Набор для кормления малышей от 6 мес.

      SCF716/00
      Общая оценка / 5
      1 награда

      Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

      Набор детской посуды Philips AVENT SCF716/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Philips Avent Набор для кормления малышей от 6 мес.

      Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

      Набор детской посуды Philips AVENT SCF716/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах

      Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

      Набор детской посуды Philips AVENT SCF716/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Набор для кормления малышей от 6 мес.

      Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

      Набор детской посуды Philips AVENT SCF716/00 — отличный помощник растущего малыша Узнать обо всех преимуществах

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        Набор для кормления малышей от 6 мес.

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

        Набор для кормления для растущего малыша

        • Без бисфенола-А
        Разработано при участии ведущего детского психолога

        Разработано при участии ведущего детского психолога

        Нескользящее основание предотвращает проливание

        Нескользящее основание предотвращает проливание

        Глубокая ложечка и вилка

        Глубокая ложечка и вилка

        Удобная ручка идеальна для самостоятельного питания

        Удобная ручка идеальна для самостоятельного питания

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Сделано в Китае.
          Да
          Вес продукта
          0,523  кг

        • В комплект входят:

          Большая тарелка
          1
          Тарелка с разделителями для блюд
          1  шт.
          Маленькая тарелка
          1  шт.
          Вилка для малыша ясельного возраста
          1
          Ложка для малыша ясельного возраста
          1

        • Вес и габариты

          Размеры F-box
          90 (Г) X 306 (Ш) X 353 (В)  миллиметра
          Количество F-boxes в A-box
          6

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