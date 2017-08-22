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Без бисфенола-А
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
obana
22/08/2017
Україна
Первые персональные приборы и посуда
Этот набор нам подарили на торжество. Он пришёлся оченьк месту - как раз пришло время прикормов! Ребёнок с любопытством изучает яркие картинки, Сначала пользовались маленькой тарелочкой для каш, пюре, а сейчас когда малыш подрос - уже и большой тарелочкой. Посуда красивая,ее достаточно просто и удобно мыть, также она устойчива к падениям, что с малышами всегда происходит. Приборы ребенку удобно держать в ручке . На тарелочках нескользящее покрытие действительно помоает, когда ребенок сам кушает и еще не понимает, что тарелочку нужно придерживать ручкой. За 15 месяцев использования - и в микроволновке часто разогреваю еду в тарелках и ни чего с ними не случилось. Рисунок абсолютно цел, а мы и металлическими приборами и приборами из набора едим.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF716/00 Набор для кормления малышей от 6 мес.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF716/00 Набор для кормления малышей от 6 мес.
Надежда
04/07/2019
Україна
Philips Avent-для меня самая самая лучшая т.м.по производству детских принадлежностей.
Тарелочки Philips Avent -самые лучшие и качественные!Мы ими пользуемся полгода и очень довольны качеством.Нравится дизайн,также очень удобны в использовании(не скользят,так как есть на обратной стороне прорезиненное основание).Спасибо,компании за эксклюзивные товарчики !
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.
AlisaAlexa
10/04/2019
Україна
Очень удобная и красивая посуда
Пользуемся с 6 мес. Очень удобные тарелочки и приборы. Качественные материалы. Рисунок не стерся. Малышу удобно держать в ручках ложечку и вилочку и учиться кушать самостоятельно. Всем рекомендую!
Этот отзыв про SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.
Этот отзыв про SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.
На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году.