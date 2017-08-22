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  • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
  • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
  • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
  • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
  • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
  • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
  • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
  • Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

Больше не доступен

Philips AventНабор для кормления малышей от 6 мес.

SCF716/00

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме
Набор детской посуды Philips Avent SCF716/00 — отличный помощник растущего малыша
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Набор для кормления для растущего малыша

Обучение самостоятельному приему пищи в игровой форме

  • Без бисфенола-А

Разработано при участии ведущего детского психолога

Разработано при участии ведущего детского психолога

BPA 0%

Можно мыть в посудомоечной машине

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
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22/08/2017

Україна

Україна

Первые персональные приборы и посуда

Этот набор нам подарили на торжество. Он пришёлся оченьк месту - как раз пришло время прикормов! Ребёнок с любопытством изучает яркие картинки, Сначала пользовались маленькой тарелочкой для каш, пюре, а сейчас когда малыш подрос - уже и большой тарелочкой. Посуда красивая,ее достаточно просто и удобно мыть, также она устойчива к падениям, что с малышами всегда происходит. Приборы ребенку удобно держать в ручке . На тарелочках нескользящее покрытие действительно помоает, когда ребенок сам кушает и еще не понимает, что тарелочку нужно придерживать ручкой. За 15 месяцев использования - и в микроволновке часто разогреваю еду в тарелках и ни чего с ними не случилось. Рисунок абсолютно цел, а мы и металлическими приборами и приборами из набора едим.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF716/00 Набор для кормления малышей от 6 мес.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF716/00 Набор для кормления малышей от 6 мес.

04/07/2019

Україна

Україна

Philips Avent-для меня самая самая лучшая т.м.по производству детских принадлежностей.

Тарелочки Philips Avent -самые лучшие и качественные!Мы ими пользуемся полгода и очень довольны качеством.Нравится дизайн,также очень удобны в использовании(не скользят,так как есть на обратной стороне прорезиненное основание).Спасибо,компании за эксклюзивные товарчики !

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

10/04/2019

Україна

Україна

Очень удобная и красивая посуда

Пользуемся с 6 мес. Очень удобные тарелочки и приборы. Качественные материалы. Рисунок не стерся. Малышу удобно держать в ручках ложечку и вилочку и учиться кушать самостоятельно. Всем рекомендую!

Этот отзыв про SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

Этот отзыв про SCF716/00 Дитячий столовий набір для дітей від 6 міс.

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 