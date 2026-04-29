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Philips Avent Набор для кормления малышей от 6 мес.
Больше не доступен
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SCF716/00
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Инструкция по эксплуатации
Все (6)
Можно ли мыть изделие в посудомоечной машине?
Для чего предназначен слой оранжевого пластика на дне чашки/тарелки?
Картинки на изделии безопасны?
Каков срок службы чашки/тарелки?
Можно ли греть бутылочку Avent в микроволновой печи
Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенол-А и бисфенол-S?
На рисунке чаши/тарелки появились пузыри/трещины. Что делать?
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