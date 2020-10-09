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Больше не доступен
Удобно пить, трудно пролить
200 мл
6 мес.+
Обучающие ручки приучают малыша держать чашку и пить без посторонней помощи. Они разработаны специально для маленьких ручек и изготовлены из прорезиненного материала, что препятствует выскальзыванию.
Чашка Philips Avent изготовлена из материала, не содержащего бисфенол-А.
4.3
из 5
6
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Natalie7777
09/10/2020
Україна
удобно держать
Чашка без посторонего запаха,яркий дизайн. Малышу удобно пить.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF746/03 Чашка з носиком
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF746/03 Чашка з носиком
Julia89kiyan
30/09/2020
Україна
Універсальна та якісна!
Маємо всі чашки Philips. Чашка непроливайка у нас з 9 місяців, дитина відразу почала пити, чаша підходить також до молоковідсмоктувача, що дуже радує))) немає ніякого запаху, міцна, ми дуже задоволені!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF746/03 Чашка з носиком
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF746/03 Чашка з носиком
Natalie7777
29/09/2020
Україна
есть возможность замены носика
без запаха,долговечный) удобно держать в ручках. племяшке такую же купили.
Плюсы
за
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF746/02 Чашка з носиком
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF746/02 Чашка з носиком
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