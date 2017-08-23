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  • Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка
  • Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка
  • Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка
  • Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка
  • Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка
  • Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка
  • Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка
  • Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка

Больше не доступен

Philips AventТермочашки с трубочкой

SCF766/00

4.5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка
Термочашка с трубочкой Avent SCF766/00 поддерживает нужную температуру напитка для вашего малыша. Герметичная чашка с завинчивающейся крышкой предназначена для обучения самостоятельному питанию.
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Рекомендация мам номер один в мире1

Герметичная, для самостоятельного использования

Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка

  • 260 мл

  • 12 мес+ c трубочкой

Дольше поддерживает оптимальную температуру напитка

Гибкая трубочка со встроенным герметичным клапаном

Простота в использовании: ребенок может пить, не прикладывая больших усилий

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

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4.5

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

3
2
1

23/08/2017

Україна

Україна

нужный девайс, особенно в жару или холод

Отличная термокружка! У подруги видела такую-купила и себе. В лето спасала нас от прокисания сока/компотика, в холодное время тоже отличную службу сослужит. Малой много раз бросал о пол с коляски - ничего не лопнуло, не отлетело, не подтекает. Посторонних запахов тоже нет. Классная кружечка!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF766/00 Термочашки с трубочкой

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF766/00 Термочашки с трубочкой

27/05/2020

Україна

Україна

Все круто, окрім...

Сама чашка дуже хороша, але так сталося, що в нас порвалася трубочка. А придбати змінні неможливо... шкода... Якщо вони існують, скажіть де їх можна придбати?

Этот отзыв про SCF766/00 Термочашки з трубочками

Этот отзыв про SCF766/00 Термочашки з трубочками

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      Примечания

      1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 