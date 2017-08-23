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Больше не доступен
260 мл
12 мес+ c трубочкой
4.5
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
obana
23/08/2017
Україна
нужный девайс, особенно в жару или холод
Отличная термокружка! У подруги видела такую-купила и себе. В лето спасала нас от прокисания сока/компотика, в холодное время тоже отличную службу сослужит. Малой много раз бросал о пол с коляски - ничего не лопнуло, не отлетело, не подтекает. Посторонних запахов тоже нет. Классная кружечка!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF766/00 Термочашки с трубочкой
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF766/00 Термочашки с трубочкой
MamaAnna
27/05/2020
Україна
Все круто, окрім...
Сама чашка дуже хороша, але так сталося, що в нас порвалася трубочка. А придбати змінні неможливо... шкода... Якщо вони існують, скажіть де їх можна придбати?
Этот отзыв про SCF766/00 Термочашки з трубочками
Этот отзыв про SCF766/00 Термочашки з трубочками
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