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Philips Avent Термочашки с трубочкой
Больше не доступен
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SCF766/00
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Инструкция по эксплуатации
Все (8)
Безопасно ли использовать выцветшие компоненты изделия Philips Avent?
Можно ли использовать чашку для газированных, горячих напитков или напитков с мякотью?
Можно ли мыть изделие в посудомоечной машине?
Подходят ли трубочки других брендов для чашки Philips Avent?
Каков срок службы трубочки?
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