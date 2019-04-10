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Пар, измельчение, разморозка, подогрев
Приготовление полезных блюд на пару
Готовка и измельчение в одном кувшине
Рецепты и советы по введению прикорма
Для приготовления полезных блюд лучше всего использовать пар. Благодаря нашей уникальной технологии циркуляции пар поднимается снизу вверх, поэтому нет необходимости варить ингредиенты для их равномерной обработки. Полезные вещества, текстура и соки продуктов сохраняются для дальнейшего смешивания.
Теперь у вас под рукой будет все необходимое для приготовления питательных и полезных детских блюд. После обработки ингредиентов на пару приподнимите кувшин, переверните его и зафиксируйте в этом положении для измельчения продуктов до нужной консистенции.
Тщательно измельчайте фрукты и овощи или сочетайте различные ингредиенты, такие как мясо, рыба и зернобобовые культуры, для блюд с более плотной текстурой. Прибор для приготовления детского питания "4 в 1" позволяет готовить блюда для любой стадии прикорма.
Награды
4.7
из 5
29
Отзывы
93%
рекомендуют этот продукт
Nona
10/04/2019
Україна
Незаменимая вещь для мамочек
Это незаменимая вещь в период прикорма! Это экономия времени на приготовление еды малышу, согласитесь, лучше провести это время с ребенком, чем за готовкой. 15-20 минут и свежая, полна витаминов еда для вашего чуда готова! Удобная, компактная. И ещё не маловажный момент - количество посуды для мытья, после приготовления)
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF875/02 Прибор для приготовления детского питания "4 в 1"
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF875/02 Прибор для приготовления детского питания "4 в 1"
JuliaPetrenko1986
15/02/2018
Україна
Замечательная вещь для мамы
Очень довольна этой чудо-машиной!Удобно,быстро,качественно готовит,полезная еда получается,хорошей консистенции,вкусные пюрешки.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF875/02 Прибор для приготовления детского питания "4 в 1"
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF875/02 Прибор для приготовления детского питания "4 в 1"
Kefirchik
17/11/2017
Україна
Убодно и нужно!
Раньше для приготовления пищи нужно было отдельно проваривать овощи, на блендере перемалывать и при этом не все детально измельчалось. С этим продуктом все поменялось-все готовится и перемалывается в одном устройстве,что экономит время,силы на мойку посуды да и на пару гораздо вкуснее и полезней все получается! Рекомендуем всем родителям!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF875/02 Прибор для приготовления детского питания "4 в 1"
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про SCF875/02 Прибор для приготовления детского питания "4 в 1"
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