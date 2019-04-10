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  • Простое приготовление полезных детских блюд
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  • Простое приготовление полезных детских блюд
  • Простое приготовление полезных детских блюд
  • Простое приготовление полезных детских блюд
  • Простое приготовление полезных детских блюд
  • Простое приготовление полезных детских блюд
  • Простое приготовление полезных детских блюд
  • Простое приготовление полезных детских блюд
  • Простое приготовление полезных детских блюд
  • Простое приготовление полезных детских блюд
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Простое приготовление полезных детских блюд
  • Простое приготовление полезных детских блюд
  • Простое приготовление полезных детских блюд
  • Простое приготовление полезных детских блюд
  • Простое приготовление полезных детских блюд
  • Простое приготовление полезных детских блюд
  • Простое приготовление полезных детских блюд
  • Простое приготовление полезных детских блюд

Больше не доступен

Прибор для приготовления детского питания "4 в 1"

SCF875/02

4.7
| (29) Отзывы | 93% рекомендуют этот продукт

1 награда

Простое приготовление полезных детских блюд
Для здорового развития ребенку необходимы питательные и полезные блюда. Благодаря прибору Philips Avent для приготовления детского питания вы сможете легко готовить вкусные домашние блюда для вашего малыша.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Простое приготовление полезных детских блюд

  • Пар, измельчение, разморозка, подогрев

  • Приготовление полезных блюд на пару

  • Готовка и измельчение в одном кувшине

  • Рецепты и советы по введению прикорма

Уникальная технология приготовления полезных блюд на пару

Уникальная технология приготовления полезных блюд на пару

Для приготовления полезных блюд лучше всего использовать пар. Благодаря нашей уникальной технологии циркуляции пар поднимается снизу вверх, поэтому нет необходимости варить ингредиенты для их равномерной обработки. Полезные вещества, текстура и соки продуктов сохраняются для дальнейшего смешивания.

Один кувшин для всех этапов — от приготовления на пару до измельчения

Один кувшин для всех этапов — от приготовления на пару до измельчения

Теперь у вас под рукой будет все необходимое для приготовления питательных и полезных детских блюд. После обработки ингредиентов на пару приподнимите кувшин, переверните его и зафиксируйте в этом положении для измельчения продуктов до нужной консистенции.

Приготовление блюд на всех этапах — от пюре до блюд с кусочками

Приготовление блюд на всех этапах — от пюре до блюд с кусочками

Тщательно измельчайте фрукты и овощи или сочетайте различные ингредиенты, такие как мясо, рыба и зернобобовые культуры, для блюд с более плотной текстурой. Прибор для приготовления детского питания "4 в 1" позволяет готовить блюда для любой стадии прикорма.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Награды

  • Award image AWARD-961262

Отзывы

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4.7

из 5

29

Отзывы

93%

рекомендуют этот продукт

3
2

10/04/2019

Україна

Україна

Незаменимая вещь для мамочек

Это незаменимая вещь в период прикорма! Это экономия времени на приготовление еды малышу, согласитесь, лучше провести это время с ребенком, чем за готовкой. 15-20 минут и свежая, полна витаминов еда для вашего чуда готова! Удобная, компактная. И ещё не маловажный момент - количество посуды для мытья, после приготовления)

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF875/02 Прибор для приготовления детского питания "4 в 1"

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF875/02 Прибор для приготовления детского питания "4 в 1"

15/02/2018

Україна

Україна

Замечательная вещь для мамы

Очень довольна этой чудо-машиной!Удобно,быстро,качественно готовит,полезная еда получается,хорошей консистенции,вкусные пюрешки.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF875/02 Прибор для приготовления детского питания "4 в 1"

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF875/02 Прибор для приготовления детского питания "4 в 1"

17/11/2017

Україна

Україна

Убодно и нужно!

Раньше для приготовления пищи нужно было отдельно проваривать овощи, на блендере перемалывать и при этом не все детально измельчалось. С этим продуктом все поменялось-все готовится и перемалывается в одном устройстве,что экономит время,силы на мойку посуды да и на пару гораздо вкуснее и полезней все получается! Рекомендуем всем родителям!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF875/02 Прибор для приготовления детского питания "4 в 1"

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про SCF875/02 Прибор для приготовления детского питания "4 в 1"

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