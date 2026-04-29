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Прибор для приготовления детского питания "4 в 1"
Больше не доступен
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SCF875/02
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Все (14)
Как часто следует очищать устройство от накипи?
Можно ли разогревать или размораживать в Philips Avent?
Есть ли в приборе для детского питания бисфенол-А?
Каково макс. время приготовления на приборе Philips?
Какая вместимость кувшина прибора для детского питания?
Почему во время мытья из основания кувшина вытекает вода?
Мой прибор для детского питания образует пластиковую пыль на ножевом блоке
Трудно открыть крышки прибора для детского питания
Еда разбрызгивается из кувшина при смешивании
Проблемы с паром (прибор для детского питания Philips Avent)
Остатки еды внутри кувшина пароварки для детского питания Philips Avent
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