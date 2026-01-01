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  • Снимок одного продукта
  • Альтернативная фотография продукта
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Больше не доступен

Philips AventЕмкости для хранения свежих продуктов

SCF876/02

Удобное хранение для поддержания свежести блюд

Предназначено для использования с прибором Philips Avent для приготовления детского питания "4 в 1". Готовьте питательные детские блюда, делите их на порции, храните, размораживайте или разогревайте.

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бренд, рекомендованный мамами по всему миру1

Удобное хранение для поддержания свежести блюд

  • 2 многоразовые емкости для хранения

  • Для прибора для детского питания

Простая разморозка или подогрев приготовленных блюд

Простая разморозка или подогрев приготовленных блюд

Предназначено для использования с прибором Philips Avent для приготовления детского питания "4 в 1". Простая разморозка или подогрев приготовленных блюд.

Храните блюда порциями оптимального для малыша объема

Храните блюда порциями оптимального для малыша объема

Храните блюда порциями оптимального для малыша объема.

Герметичные крышки помогают сохранить аромат и свежесть блюд

Герметичные крышки помогают сохранить аромат и свежесть блюд.

Технические характеристики

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Примечания

  1. На основе онлайн-опроса удовлетворенности, проведенного по всему миру среди 11 673 пользователей продукции для ухода за матерью и ребенком в 2026 году. 