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Больше не доступен
SCF876/02
Удобное хранение для поддержания свежести блюд
Предназначено для использования с прибором Philips Avent для приготовления детского питания "4 в 1". Готовьте питательные детские блюда, делите их на порции, храните, размораживайте или разогревайте.
2 многоразовые емкости для хранения
Для прибора для детского питания
Предназначено для использования с прибором Philips Avent для приготовления детского питания "4 в 1". Простая разморозка или подогрев приготовленных блюд.
Храните блюда порциями оптимального для малыша объема.
Герметичные крышки помогают сохранить аромат и свежесть блюд.
Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы
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