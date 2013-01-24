Главная
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

RU
UK
1
0

Корзина

В корзине на данный момент нет товаров.

    • Бесплатная доставка и возврат

    • Официальная гарантия

    • Приобретайте напрямую у Philips

    • Поддержка клиентов 7 дней в неделю

    Philips Avent

    Емкости для хранения свежих продуктов

    SCF876/02
    Avent
    Поиск материалов поддержки для этого продукта
    Общая оценка / 5
    1 награда
    Avent
    • Удобное хранение для поддержания свежести блюд Удобное хранение для поддержания свежести блюд Удобное хранение для поддержания свежести блюд
      -{discount-value}

      Philips Avent Емкости для хранения свежих продуктов

      SCF876/02
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

      Удобное хранение для поддержания свежести блюд

      Предназначено для использования с прибором Philips Avent для приготовления детского питания "4 в 1". Готовьте питательные детские блюда, делите их на порции, храните, размораживайте или разогревайте. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Емкости для хранения свежих продуктов

      Удобное хранение для поддержания свежести блюд

      Предназначено для использования с прибором Philips Avent для приготовления детского питания "4 в 1". Готовьте питательные детские блюда, делите их на порции, храните, размораживайте или разогревайте. Узнать обо всех преимуществах

      Похожие продукты

      Смотреть все baby-food-makers

        Купите комплект и сэкономьте Купите комплект и получите 1 товар бесплатно

        Все нужное для в одной покупке

        Цена комплекта

        Skip this

        Выберите один из следующих вариантов: Выберите один из следующих продукт.:

        Добавление аксессуаров

        Емкости для хранения свежих продуктов

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Удобное хранение для поддержания свежести блюд

        • 2 многоразовые емкости для хранения
        • Для прибора для детского питания
        Простая разморозка или подогрев приготовленных блюд

        Простая разморозка или подогрев приготовленных блюд

        Предназначено для использования с прибором Philips Avent для приготовления детского питания "4 в 1". Простая разморозка или подогрев приготовленных блюд.

        Храните блюда порциями оптимального для малыша объема

        Храните блюда порциями оптимального для малыша объема

        Храните блюда порциями оптимального для малыша объема.

        Разработано для хранения в холодильнике и морозильной камере

        Разработано для хранения в холодильнике и морозильной камере

        Разработано для хранения в холодильнике и морозильной камере.

        Можно использовать в микроволновой печи и посудомоечной машине

        Можно использовать в микроволновой печи и посудомоечной машине

        Можно использовать в микроволновой печи и посудомоечной машине.

        Герметичные крышки помогают сохранить аромат и свежесть блюд

        Герметичные крышки помогают сохранить аромат и свежесть блюд.

        Изделия можно ставить одно в другое для удобного и компактного хранения

        Изделия можно ставить одно в другое для удобного и компактного хранения.

        Технические характеристики

        • Страна изготовления

          Китае
          Да
          Этап
          • 1 год +
          • 6–12 месяцев
          • 6 месяцев +

        • Материал

          Полипропилен (PP)
          Да

        • В комплект входят:

          Количество емкостей
          • 120 мл — 1 шт.
          • 240 мл — 1 шт.

        • Размеры

          Размеры (ШxВxГ)
          Ш: 119 мм x В: 103 мм x Г: 119 мм

        Получите поддержку по этому продукту

        Перейти к разделу поддержки потребителей

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Награды

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            Оплата

            Мы принимаем следующие способы оплаты
            • Оплата при получении товара

            Быстрые ссылки

            Часто задаваемые вопросы
            Условия и положения
            Поиск заказа
            О Philips